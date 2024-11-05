Польща просить поновити ексгумації, які були призупинені у 2017 році.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував українського колегу Андрія Сибігу. За його словами, голова МЗС України пообіцяв до 1 листопада дійти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії, але не дотримався слова.

В інтерв’ю телеканалу TVN24 польський міністр наголосив, що розчарований відсутністю прогресу зі сторони МЗС України у спірному для Києва та Варшиви питанні.

"Час сплив – прогресу немає. Ми вважаємо, що ховати тіла навіть ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу. І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдат вермахту, які прийшли туди як загарбники", – обурився Сікорський.

Відео дня

Він нагадав, що єдине, чого вимагає польська сторона – це згоди на повернення до ексгумацій, які були призупинені у 2017 році.

Заяви Польщі щодо Волинської трагедії

Як відомо, минулого року польський Сейм ухвалив постанову з нагоди 80-ї річниці Волинської трагедії, яку в Польщі називають "Волинською різаниною". У ній також є заклик до "визнання провини".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2024 року польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава має поставити Києву ультиматум - Україна не стане членом Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання".

Тоді Сікорський зазначив, що ця тема зможе залишитися у минулому лише після проведення ексгумації та належного поховання загиблих на Волині. За його словами, країна лише просить про повагу до своїх загиблих

На початку жовтня Сибіга заявив, що Міністерство закордонних справ України готове обговорювати з польською стороною спільну історію, зокрема й Волинську трагедію.

Вас також можуть зацікавити новини: