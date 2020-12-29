Федеральна служба виконання покарань РФ пригрозила звернутися до суду для заміни російському опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний.
Про це повідомили адвокат Вадим Кобзєв і прес-служба ФСВП.
Адвокату надіслали СМС-повідомлення з вимогою, щоб Навальний прийшов у відомство о 9:00 29 грудня. Там вважають, що він нібито ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції. І якщо це підтвердиться, ФСВП може подати до суду клопотання про заміну умовного терміну на реальний.
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Навальний у своєму Instagram нагадав, що його викликали «буквально в день випробувального терміну у "справі «Ів Роше»".
"Нагадую, що я цю справу виграв у путінської влади в ЄСПЛ. Суд постановив, що навіть предмета злочину немає, тобто справа повністю сфабрикована. Мені навіть Мін'юст РФ компенсацію виплатив, але ФСВП продовжує вважати мене умовно засудженим", - прокоментував опозиціонер.
Навальний додав, що ФСВП прочитала статтю в Lancet, але «не помітила» заголовок: «отруєння хімічною зброєю "Новачок"». "Якщо статтю в "Ланцеті" визнають на державному рівні, то де, вибачте, кримінальна справа за фактом отруєння?"- запитав він.
Справа "Ів Роше" проти Навального: що відомо
- Справу "Ів Роше" проти Олексія Навального і його брата Олега було розпочато Слідчим комітетом РФ за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) у 2012 році.
- 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний - до 3,5 років колонії загального режиму.
- 17 жовтня 2017 року ЄСПЛ постановив, що вирок був необґрунтованим.
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