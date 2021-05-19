Американський президент пішов на внутрішньополітичний ризик, відмовившись від санкцій проти російського газопроводу, але цей крок не буде безкоштовним.

Президент США Джо Байден піде на великий ризик, якщо попрощається з пакетом санкцій, які Конгрес схвалив проти газопроводу "Північний потік-2", а отже і проти Росії. Але сигнал з Білого дому чіткий: відносини з Німеччиною значно важливіші, ніж "труба".

Про це пише Süddeutsche Zeitung. Наразі ще не вирішено, чи "Північний потік-2" буде добудований і чи взагалі наповнений газом. Санкції все ще працюють проти російських кораблів, хоч їхнім власникам на це начхати. Але справа не так в газі, як в символі. Впродовж останніх років газопровід здобув власне політичне життя, яке не може бути виправдане фактами чи послідовною логікою санкцій.

Санкції нелогічні

Перетворення "Північного потоку-2" у випробування для трансатлантичних відносин було помилкою з трьох причин.

"По-перше, безпека України і її економічний розвиток не залежить від "Північного потоку-2". Її енергетичне забезпечення можна гарантувати й через Західну Європу. Економічна допомога завжди надходить від ЄС. А у військовому полі США роблять великий внесок у стримування, передаючи озброєння", - йдеться в статті.

Читайте такожThe Telegraph: Європа ніяк не зрозуміє, що вона вже на війні з РосієюПо-друге, санкціям проти "Північного потоку-2" бракує політичної й юридичної логіки, яким санкційний режим насправді підпорядковується. Секторальні покарання проти газової промисловості Росії повинні однаково стосуватися всіх газопроводів, а не лише один проект. І по-третє, США вчиняють дуже негідно, коли карають європейську енергетичну політику, але при цьому купують такі ж об'єми нафти у Росії.

"Покарання Володимира Путіна більш ніж справедливе. Але така політика повинна бути послідовною й збудованою в гармонії з союзниками. Якщо санкції провокують конфлікти у своєму ж таборі, вони зазнають невдачі", - йдеться в статті.

Союз з Європою в центрі політики США

Süddeutsche Zeitung пише, що Байден тепер хоче вийти з цього глухого кута. Але на його шляху стоїть Конгрес. Рішення відмовитись від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" викликало роздратування. Байден вступив в конфлікт з конгресменами й істеблішментом у сфері національної безпеки, який йому точно не потрібен. Але час для пошуків гармонії у зовнішній політиці теж скінчився. У Байдена лишилося лише два роки, щоб змінити курс американської політики за кордоном.

Читайте такожDie Welt: Німеччина шукає "план Б" для "Північного потоку-2"Зміна курсу переслідує лише одну мету: здолати Китай у боротьбі за політичне лідерство у світі. Все інше другорядне. Байден і ЄС вже провели дві зустрічі. Спочатку ЄС вирішив не підвищувати митні тарифи для США. Далі будуть розмови про їх скорочення. І ось тепер у Вашингтоні вирішили відкласти в бік санкції проти "Північного потоку-2". Скорочення напруги у трансатлантичних відносинах в центрі американської зовнішньої політики.

Але було б дивно, якби за це не довелося платити. Байлен, цілком можливо, оголосить свою ціну на саміті G7 у найближчі місяці. І Це може бути об'єднання проти Китаю. В порівнянні з цим штормовим фронтом "Північний потік-2" був дрібницею.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку - 2" до адміністративного суду Гамбурга.

17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.

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Переклад: Лесь Димань