Кожен автократ у світі тепер може спокійно арештувати, кого заманеться, навіть іноземних політиків, і це не буде порушенням.

Рейс 4978 компанії Ryanair пролітав через білоруське небо на шляху з Афін у Вільнюс, коли Служба контролю повітряного руху в Мінську повідомила екіпажу тривожну новину. "У вас на борту бомба. Ми рекомендуємо вам приземлитися", - сказав білоруський чиновник.

Білоруський винищувач МіГ-29 з'явився біля крила лайнера Ryanair, щоб наголосити на цій "рекомендації". Через кілька хвилин після того літак приземлився. А білоруські правоохоронці арештували двох пасажирів: білоруського дисидента Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Решта пасажирів полетіли далі у Вільнюс окрім ще кількох, які вирішили лишитися в Мінську. Може заради прогулянок по місту, а може тому, що вони були білоруськими агентами на борту. Про це на сторінках The Atlantic пише Грем Вуд.

Читайте такожCNN: Білоруси бояться повернення радянської "Залізної завіси"Виконавчий директор Ryanair назвав інцидент "державним викраденням". Але це не так. Технічно потрібно бути на борту літака, щоб викрасти його. Але, поза сумнівом, історія з рейсом Ryanair була жахливою, а особливо тому, що Білорусь змогла посадити його без порушення міжнародних законів. Звісно ж, бомба була вигадкою. Білорусь стверджує, що ХАМАС прислав листа Міжнародному аеропорту Мінська про те, що збираєтья підірвати літак, якщо ЄС "не припинить підтримувати Ізраїль у війні" в Секторі Газа.

У вигаданому "листі" ХАМАС чітко вказано, що наміром терористів було вбити учасників Delphi Economic Forum, який проходив в Афінах. Вуд зауважує, що сам теж виступав на цьому форумі. Більшість учасників, на відміну від нього, виголосили свої промови віддалено. А ті, хто все ж прибув в Афіни особисто, полетіли додому більш ніж за тиждень до інциденту з літаком Ryanair в Білорусі. Тож атакувати цей рейс, щоб вбити учасників форуму, було б таким же анахронізмом, як святкувати Різдво в лютому. Видання Daily Beast і Newlines пізніше з'ясували: лист про бомбу був надісланий через 24 хвилини після того, як Мінськ наказав екіпажу літака Ryanair приземлити літак в білоруській столиці.

У всякому разі, світ змінився і не на краще. Політ над чужими країнами аж до тепер для більшості людей був "телепортацією" повз них. Пролітаючи на висоті кількох тисяч метрів над ворожою територією, ми якимсь чином не почувалися уразливими. Ніби ніхто не може нас змусити приземлитися й арештувати. В майбутньому, якщо Білорусі все зійде з рук, враження від польотів буде більше схожим на поїздку потягом з усіма наземними ризиками. А є серйозні причини вважати, що Мінськ таки може вийти сухим з води.

Читайте такожWP: Критика і санкції проти Лукашенка - це не стратегія щодо БілорусіДжон Баерлі 30 років працював у Держдепартаменті США на посаді авіаційного юриста й головного представника на переговорах про авіацію. Він сказав, що головні зобов'язання Білорусі пов'язані з угодою від 1944 року під назвою Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію. Баерлі визнав, що поведінка Мінська обурлива, але не обов'язково незаконна.

По-перше, Чиказька конвенція у першій же статті наголошує на територіальному суверенітеті країни, над якою пролітає літак. Суверенітет включає право наказати літаку, який перебуває в повітряному просторі країни, приземлитися. При цьому, конвенція не говорить про те, що уряди можуть користуватися цим правом виключно в прописаних випадках.

"Я запитав Баерлі: "Чи можуть вони приземлити літак, тому що білоруський міністр транспорту дізнався, що Джастін Бібер серед пасажирів, а він хоче його автограф?". Він відповів, що такий запит був би нерозумним і образливими, але він не суперечить тексту Чиказької конвенції", - пише Вуд.

Документ обмежує засоби, які Білорусь може використати, щоб змусити літак приземлитися. Баерлі вказав на статтю 3bis, яка забороняє "застосування зброї" проти цивільних літаків. Хоча вона чітко дозволяє країнам перехоплювати їх, хоча "безпека не повинна бути поставлена під загрозу". Статтю 3bis додали до конвенції після того, як СРСР збив рейс 007 компанії Korean Air Lines в 1983 році, який випадково зайшов у радянський повітряний простір. Його сплутали з американським шпигунським літаком. 269 людей були вбиті.

"Якби МіГ-29 почав стріляти по рейсу Ryanair, це було б незаконно не залежно від того, поцілив би він чи ні", - пояснив Баерлі.

Але оскільки білоруський винищувач не зробив навіть попереджувальний постріл, Білорусь може наполягати, що лише використала своє право на суверенітет й дотрималася вимог статті 3bis. Повідомлення про бомбу на борту незаконне, лише якщо це ставить під загрозу літак. Але лайнер Ryanair безпечно приземлився. МіГ-29 лише супроводжував його. Більше того, білоруський юрист з питань авіації Ольга Колошич, яка працює радником "Белавіа", вказала на формулювання інструкцій, які екіпаж літака отримав від білоруських контролерів. Зокрема, йшлося про "рекомендацію" приземлитися.

"Капітан літака Ryanair сам прийняв рішення сісти в Мінському міжнародному аеропорту", - сказала вона.

Читайте такожThe Guardian: Від Мінська до Гонконгу масові протести більше не працюютьКонтролери нібито лише "дали пораду" капітану, що йому краще приземлити свій замінований літак. Але у нього все одно лишалася можливість не послухатися і продовжити політ, попри загрозу вибуху в будь-який момент.

У таких дивних інцидентах, за словами Баерлі, політики часто намагаються знайти щось незаконне. Але зрештою їм це не вдається.

"Це спрощує їхню роботу. Але часто проблема не пов'язана з авіаційними законами", - пояснив він.

Білоруський скандал відбувся законно і на видноті. В цьому і полягає вся проблема для ЄС й інших сторін: їм потрібне покарання для країни, яка обійшла правила, але не обов'язково їх порушила. Ізоляція білоруського повітряного простору підходить для цього. Але з іншого боку, Білорусь схопила Протасевича. Й інші країни тепер теж можуть почати садити літаки, щоб арештовувати своїх ворогів. І ними можуть бути не лише власні громадяни-втікачі.

Росія - велика країна. І багато рейсів проходять через її повітряний простір. Білоруська хитрість дає Володимиру Путіну рецепт, як можна арештувати американців, яких він вважає ворогами. Це може бути колишній посол США в Росії Майкл МакФол, екс-радник президента з національної безпеки Джон Болтон або критик режиму в Москві Білл Броудер. Потрібно лише, щоб вони сіли на рейс з Нью-Йора в Делі або з Лос-Анджелеса в Сінгапур, не перевіривши, чи не прямує їхній літак через Сибір або російський Далеких схід.

Читайте такожБілорусь зажадала від літака Ryanair сідати в Мінську ще до того, як отримала лист про "бомбу" - ЗМІБаерлі пояснив, що тразитні країни отримують дані про імена пасажирів рейсів. Росія, Китай чи Іран можуть просто чекати, коли "засвітяться" імена МакФола, Гуо Венгі або Салмана Рушді. Достатньо буде відправити листа з вигадкою про терористичну загрозу. І поки літак буде на землі, чому б не перевірити у всіх паспорти? Може на борту хтось "цікавий".

Сценарій з перевіркою паспортів може також відбуватися й без листів про бомби й терористів. Літаки регулярно роблять технічні зупинки. І тепер це може погано закінчитися для деяких пасажирів, які вимушено опинилися на території не тієї країни.

"Жоден білоруський дисидент не піде на ризик і не погодиться на пересадку в Білорусі, подорожуючи потягом, наприклад, з Мілану у Вільнюс через Мінськ. Але політ має певний гіпнотичний ефект, створює ілюзію безпеки. Те, що сталося з Романом Протасевичем і його дівчиною, руйнує цю ілюзію", - йдеться в статті.

Це ще одна причина, чому вчинок Білорусі заслуговує на жорстке покарання. Закон не дуже добре захищає. Якщо це не будуть робити навіть норми, тоді нічого не залишиться. Адже, бронюючи квитки на літак, ніхто не хоче перейматися ще й маршрутом рейсу, гадаючи, чи не буде він польотом в один кінець з дуже довгою зупинкою у в'язниці.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань