Континент так і не дав адекватну відповідь на погіршення свої безпеки, і це ще більше переконує Росію, що вона може продовжити атаку.

Минулого тижня окрім повільної смерті Олексія Навального у в'язниці і стягування військ і зброї Росії до кордонів України світ дізнався про пряму російську атаку проти країни НАТО і ЄС. Відмова дати рішучу відповідь на цей злочин буде непростимою і небезпечною.

Про це на сторінках The Telegraph пишуть екс-президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес й експерт Chatham House Кайр Джайлс. Вони вказують на великий вибух на складі боєприпасів у Чехії в 2014 році, який, як виявилося, організували агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Вони ж через чотири роки після того влаштували хімічну атаку в Солсбері. На думку авторів, важливість російських дій в Чехії важко переоцінити.

Читайте такожLidove Noviny: Росія прагне завоювати своїх "екс-васалів" від України до ЧехіїРосія відправила двох офіцерів розвідки для організації саботажу в серці Європи, вбивши двох громадян Чехії в процесі. Як сказав британський депутат і голова Комітету з закордонних справ Палати громад Том Тагендхет: "Якщо це не акт війни, тоді, чесно, я не знаю, що це таке".

Але все ж найсильнішим терміном, до якого вдався верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель, було "деструктивні дії" Росії. Навіть після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС не з'явилося жодних реальних дій у відповідь. Прозвучали лише ритуальні слова про "єдність", "солідарність" й "занепокоєння". Ці вирази стали вже такою рутиною, що лідерам ЄС, вочевидь, пора завести словник синонімів.

"До цього часу ми вже звикли, що ЄС ставиться до війни на сході України як до суперечки десь у дуже далекій країні між людьми, про яких ніхто нічого не знає. Але ігнорування актів державного терору на території країни ЄС і НАТО - це абсолютно інший рівень безвідповідальності", - йдеться в статті.

Те, що Європа і далі не може адекватно відповісти на погіршення стану власної безпеки, лише переконує Росію в можливості й далі безкарно влаштовувати такі атаки по всьому континенту. Санкції й висилання дипломатів повинні бути лише частиною скоординованої відповіді на російську поведінку. Важливий перший крок - це спільне публічне видання, що Європу атакують і що союзникам потрібно виступити разом, щоб захиститися.

Читайте такожБолгарський бізнесмен Гебрев визнав поставки зброї Україні в 2014 році - NYTЧехія попросила підтримку після того, як Росія у відповідь на висилання її шпигунів з Праги фактично спустошила чеське посольство в Москві. Це прохання повинна особливо чітко почути Велика Британія, зважаючи на те, яка солідарність була продемонстрована після подій в Солсбері. Але дуже важливо, що інші союзники Чехії в НАТО і ЄС негайно підтримали міністра закордонних справ Якуба Кулганека, щоб показати, що російська ескалація не залякає Прагу.

Але поки що деякі західні столиці безтурботно заохочують російську агресію. Німеччина продовжує будувати "Північний потік-2". І це лише переконує Москву, що серйозних наслідків за її поведінку не буде. США так і не пояснили своїх планів (чи їхню відсутність) щодо відправки військових кораблів у Чорне море під час стягування російських військ до кордонів України. Це дозволило Кремлю повірити, що Америка відступила через його погрози.

Полегшення, яке з'явилося у багатьох після оголошення Росії про відвід військ від України, вказує лише на ефективність російських погроз. Виявляється, "відмова від наступу вглиб України" - це вже позитивний результат, за який потрібно дякувати. І це викриває небезпечне підкорення кривднику Європи.

Зокрема, не потрібно применшувати докази російської вини. Пряма комунікація між російським урядом й організаторами теракту в Чехії, а також низка контактів Мішкіна і Чепіги з офісом голови МЗС РФ Сергія Лаврова до і після атаки, не лишає жодного простору для сумнівів, чи справді Росія вдається до державного тероризму.

Читайте такожDie Welt: Німеччина шукає "план Б" для "Північного потоку-2"Президент Володимир Путін продовжує вірити, що міжнародні відносини за замовчуванням ворожі. Це підтверджують його коментарі під час щорічної промови, яку він виголосив у четвер. Тоді він сказав, що "якщо хтось інтерпретує наші добрі наміри як слабкість, наша реакція буде асиметричною, швидкою і жорсткою". Це чиста проекція власного підходу Путіна. Саме Росія, а не Захід, інтерпретує добрі наміри як слабкість.

Посіпаки Путіна теж не продемонстрували жодних ознак занепокоєння через атаку проти Чехії. У вівторок увечері голова російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян похвалила агентів ГРУ за вибух на чеській території. Вона прокоментувала, що якщо це справді сталося, "я пишаюся, що знайома з цими сміливими хлопцями, цими лицарями миру, закону і порядку".

Росія впевнена в двох речах: що вона вже у стані конфлікту і що вона може продовжувати поточний курс без серйозних наслідків. І саме Європа повинна кинути виклик цим ідеям. Висловлення "занепокоєння" нічого не варті. Вони лише вказують на те, що ті, хто справді занепокоєний, не керує європейською відповіддю, а той, хто керує - зовсім не стривожений.

Читайте такожAtlantic Council: Росія готує нову війну проти України, як Заходу її зупинити?"Занепокоєння" безкоштовне і нескінченне. А от вагомі дії коштують економічного і політичного капіталу. Але ці втрати незначні у порівнянні з ціною бездіяльності, яка не лише не стримає Росію, а й заохотить вести неоголошену війну проти Заходу далі. Підсумковий рахунок цього буде не лише економічним і політичним, а й для декого екзистенційним.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Переклад: Лесь Димань