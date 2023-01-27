Проросійські партії погрожували, що "жодна куля не повинна потрапити в Україну, інакше вони вийдуть з коаліції, і уряд перестане існувати".

За словами колишнього міністра Болгарії, лідера проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Кирила Петкова, Постачання болгарської зброї Україні відбувалось через країни-посередники. Таким чином вдалось подолати опір проросійських сил у коаліції та парламенті.

Про це розповів екс-прем'єр Болгарії Кирил Петков в інтерв’ю "Голосу Америки". До коаліції, яку очолював Петков, входило чотири партії, зокрема, соціалісти з тісними зв'язками з РФ. За словами політика, представники цієї партії сказали, що "жодна куля не повинна потрапити в Україну, інакше вони вийдуть з коаліції, і уряд перестане існувати".

"Я вдячний, що інші країни НАТО та ЄС вирішили, що ми маємо ці боєприпаси. Вони купували це в Болгарії та безкоштовно передавали українській армії. Це була найкраща комбінація. З одного боку, ми могли зробити великий внесок у допомогу українській армії. З іншого боку, українська нація не платила багато або взагалі не платила. І по-третє, не було прямого експорту з Болгарії в Україну, що задовольнило вимоги нашого партнера по коаліції", – пояснив Петков.

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Він нагадав, що лідерка Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова, яка очолювала мінекономіки країни, прямо говорила, що не підпише документа, де кінцевим одержувачем зброї буде Україна.

"Раптово до неї почали приходити документи від уряду США, уряду Великої Британії, польських фірм, румунських фірм. Ці критерії ми виконали повністю. Я впевнений, що вона не брехала своїм прихильникам і, якби навіть в одному документі була зазначена Україна, ми б втратили її підтримку", – вважає Петков.

Водночас екс-прем'єр відмовився конкретизувати, про яку саме зброю йшлось, а також яким саме чином вона доправлялась до України.

"І так, Болгарія заробила гроші. Дві тисячі болгар працювали на 100% у цей час. Кошти пішли в місцеві бюджети, і це був великий внесок в економіку", – підсумував політик.

Війна в Україні: допомога Болгарії

В даний час політичне керівництво Болгарії розділене з питання російського вторгнення в Україну. Президент Румен Радев, який раніше назвав Крим "російським", у квітні 2022 року виступив категорично проти поставок болгарської зброї в Україну під приводом небезпеки залучення Болгарії у війну.

Лише у грудні болгарський парламент зміг затвердити прямі поставки зброї Україні, за що президент Радев назвав депутатів паліями війни.

Раніше ЗМІ писали, що Болгарія негласно постачала Україні паливо та комплектуючі до радянських зразків зброї. Ці поставки тримали в таємниці, щоб їх не зірвали проросійські політики в болгарському уряд.

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