Американські солдати взяли маленьку дівчинку з рук афганців й перенесли її через огорожу аеропорту

Біля аеропорту Кабула натовп афганців, які намагаються втекти з країни, передавав з рук в руки маленьку дівчинку американським солдатам.

Як пише Reuters, багато афганців бояться, що наслідків раптового приходу до влади талібів. Тож тисячі громадян намагаються потрапити до аеропорту в надії залишити країну.

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На відео потрапив момент, як американські солдати взяли маленьку дівчинку з рук афганців й перенесли її через огорожу аеропорту, який вони охороняють. Також на відео видно жінку, якій допомогли перелізти через стіну.

"Незрозуміло, чи дитина возз'єдналася з родиною в приміщенні аеропорту, чи просто передали її іншим, намагаючись доправити на рейс з Афганістану", - зазначає Reuters.

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Автор: Олександр Топчій