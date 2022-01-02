Смертельна ДТП в Рязанській області сталася в неділю вранці.

У неділю вранці, 2 січня, біля села Вослебове Скопинського району Рязанської області пасажирський автобус врізався в опору моста, загинули п'ятеро осіб, а 21 особа отримала різні травми.

Смертельна ДТП в Росії сталася близько 7:00 за київським часом, пише ТАСС з посиланням на відомості, отримані в Управлінні Міністерства внутрішніх справ у регіоні.

В автобусі знаходилися 52 особи, аварія трапилася на 277-му км траси Р-22 "Каспій", повідомили в МНС Росії.

За даними відомства, для людей, які не постраждали в ДТП, розгорнули пункт для тимчасового розміщення.

Серед постраждалих в аварії є двоє дітей у віці шість-сім років, їх доставили в Скопинський міжрайонний медичний центр, розповів черговий.

"...Травми важкі й середнього ступеня тяжкості, не виключено, що комусь може знадобитися транспортування за допомогою вертольота", – поділився співрозмовник.

У медцентрі також повідомили, що у них перебувають троє постраждалих у ДТП, стан яких важкий, і вони у реанімації.

Читайте такожУ Росії в ДТП розбилася юнацька баскетбольна команда (фото, відео) "До нас надійшли 16 осіб, троє у важкому стані в реанімації, семеро в хірургії, інших зараз обстежують лікарі. Операцій поки не було, все в процесі...", – додали у центрі.

У прес-службі Московської залізниці поділилися, що після ДТП в Рязанській області рух поїздів не зупиняли.

Джерело ТАСС в правоохоронних органах вже назвало можливу причину аварії в Росії – водій міг не впоратися з керуванням і тому врізався в опору моста.

Розпочато справу за ч. 5 ст. 264 Кримінального кодексу РФ (Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, у січні 2021 року в Ростовській області Росії в ДТП потрапив автобус, в якому знаходилися 15 громадян України. В результаті аварії загинули двоє українців, а ще двоє – отримали травми.

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