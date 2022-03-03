Раніше надходила інформація про ймовірність приєдання Білорусі до вторгнення РФ в Україну.

У Пентагоні не мають даних, що Білорусь планує надсилати свою армію для допомоги російським окупантам у війні проти України.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"У нас немає даних, що влада Білорусі планує насправді надсилати підрозділи своєї армії, щоб допомогати російським військам у захопленні України", - сказав він.

Також Кірбі запевнив, що американські військові не мають даних, що Путін планує надсилати додатковий контингент та техніку до України з інших регіонів.

Раніше Міністерство оборони України попередило про ймовірну підтримку білоруської армії російських загарбників.

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