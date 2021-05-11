В Євросоюзі заявили, що ракетні обстріли цивільного населення в Ізраїлі з Гази абсолютно неприйнятні і підживлюють ескалацію.

У США і Євросоюзі закликали вжити заходів для зниження напруженості в Східному Єрусалимі та в Секторі Газа, після того, як там відбулися ракетні обстріли з обох сторін.

Читайте такожІзраїль і Сектор Гази обмінялися ракетними обстріламиЯк передає Українська правда, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США "дуже зосереджені на ситуації в Ізраїлі, на Західному березі, в Секторі Газа, дуже глибоко стурбовані ракетними обстрілами, які ми спостерігаємо зараз, які їм необхідно припинити негайно".

Блінкен також висловив стурбованість з приводу насильства і "провокаційних дій" на Храмовій горі.

У свою чергу в Євросоюзі заявили, що ракетні обстріли цивільного населення в Ізраїлі з Гази абсолютно неприйнятні і підживлюють ескалацію. Зазначається, що всі лідери зобов'язані діяти проти екстремістів і що в першу чергу необхідно запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення. Статус-кво святих місць повинен повністю дотримуватися.

Що відбувається в Ізраїлі

Із Сектору Газа було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю. На територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху "ХАМАС".

Напруженість в Єрусалимі різко зросла в останні дні напередодні рішення ізраїльського суду про те, чи може влада виселити десятки палестинців з району Шейх-Джаррах і віддати їхні оселі єврейським поселенцям. У неділю вдень Верховний суд погодився відкласти слухання.

Більше 120 людей, зокрема однорічна дитина, отримали поранення в результаті палестинських протестів проти запланованих виселень в районі Шейх-Джаррах.

Лідер збройного крила палестинського воєнізованого угруповання "ХАМАС" Мохаммед Дейф виступив з заявою, яка адресувалася Ізраїлю - що він заплатить "високу ціну", якщо вижене палестинців з їхніх осель в Cхідному Єрусалимі.

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Автор: Ірина Погоріла