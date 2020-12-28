Суд виніс вирок за один день.

У Шанхаї 28 грудня суд засудив до чотирьох років позбавлення волі 37-річну цивільну журналістку і колишнього юриста Чжан Чжань, яка висвітлювала події в китайському місті Ухань на початку пандемії COVID-19.

Читайте такожКитай висловив протест після звинувачень США в поширенні коронавірусуПро це повідомляє Reuters.

Зазначається, що суд виніс вирок за один день. Адвокати мають намір його оскаржити.

Подробиці рішення

Журналістку звинуватили в поширенні неправдивої інформації в листопаді.

Держобвинувачення просило для неї п'ять років позбавлення волі.

У підсумку, як зазначив адвокат, Чжан Чжань визнали винною в тому, що вона «сіяла чвари та провокувала проблеми».

The Guardian пише, що такі звинувачення часто використовують проти дисидентів, активістів і журналістів, щоб придушити інакомислення.

Репортажі Чжан Чжань з Уханя: що ще відомо

Чжан Чжань приїхала з Шанхаю до Уханя 1 лютого 2020 року, через приблизно тиждень після того, як місто закрили на карантин через поширення коронавірусу.

За версією влади, журналістка передавала з Ухані неправдиву інформацію, використовуючи в тому числі месенджер WeChat, Twitter і YouTube, а також спілкувалася із зарубіжними виданнями, на кшталт Free Radio Asia і Epoch Times, та «зловмисно спекулювала на темі епідемії COVID-19 в Ухані».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН