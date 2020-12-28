У Шанхаї 28 грудня суд засудив до чотирьох років позбавлення волі 37-річну цивільну журналістку і колишнього юриста Чжан Чжань, яка висвітлювала події в китайському місті Ухань на початку пандемії COVID-19.
Читайте такожКитай висловив протест після звинувачень США в поширенні коронавірусуПро це повідомляє Reuters.
Зазначається, що суд виніс вирок за один день. Адвокати мають намір його оскаржити.
Подробиці рішення
- Журналістку звинуватили в поширенні неправдивої інформації в листопаді.
- Держобвинувачення просило для неї п'ять років позбавлення волі.
- У підсумку, як зазначив адвокат, Чжан Чжань визнали винною в тому, що вона «сіяла чвари та провокувала проблеми».
- The Guardian пише, що такі звинувачення часто використовують проти дисидентів, активістів і журналістів, щоб придушити інакомислення.
Репортажі Чжан Чжань з Уханя: що ще відомо
Чжан Чжань приїхала з Шанхаю до Уханя 1 лютого 2020 року, через приблизно тиждень після того, як місто закрили на карантин через поширення коронавірусу.
За версією влади, журналістка передавала з Ухані неправдиву інформацію, використовуючи в тому числі месенджер WeChat, Twitter і YouTube, а також спілкувалася із зарубіжними виданнями, на кшталт Free Radio Asia і Epoch Times, та «зловмисно спекулювала на темі епідемії COVID-19 в Ухані».
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