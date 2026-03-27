Україна планує підписати угоду про військову співпрацю із Саудівською Аравією, – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський несподівано розпочав візит до країн Перської затоки. Під час поїздки він планує запропонувати досвід своєї країни у боротьбі з дронами в обмін на підтримку в оборонній сфері.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. Глава держави вже прибув до Саудівської Аравії, де повідомив про те, що планує провести "важливі зустрічі".

Деталей щодо поїздки Зеленський не надав. Але співрозмовники видання стверджують, що він має на меті відвідати й інші країни регіону.

Відео дня

У матеріалі сказано, що Україна має намір підписати угоду про повітряну безпеку із Саудівською Аравією.

Автор зазначив, що від початку війни на Близькому Сході Київ відправив групи фахівців до країн Перської затоки для надання консультацій щодо протидії іранським безпілотникам. Йдеться про понад 200 спеціалістів.

Цей досвід президент України пропонував обміняти на підтримку в отриманні поставок дорогих і дедалі дефіцитніших ракет американського виробництва. Вони є єдиною зброєю для захисту від російської балістики.

"Ця поїздка відбувається на тлі того, як Київ намагається домогтися від союзників по НАТО нових зобов'язань щодо закупівлі критично важливої зброї американського виробництва. Важливий кредит Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро (104 млрд доларів) також опинився під питанням через вето Угорщини", – зазначає Bloomberg.

Війна на Близькому Сході і Україна

WP повідомляє, що Сполучені Штати Америки можуть направити призначену для України зброю на Близький Схід. Такі обговорення тривають у Пентагоні. Зазначається, що війна в Ірані вичерпує запаси деяких з найбільш критично важливих боєприпасів армії США.

Тим часом видання The Telegraph пише, що війни в Україні та Ірані зливаються в глобальний конфлікт. У матеріалі сказано, що до початку Третьої світової війни залишився лише один крок – і це напад Китаю на Тайвань.

