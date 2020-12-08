Уряди повинні навчитися поширювати правду так, щоб вона звучала просто й не менш переконливо, ніж дезінформація

Вакцини від коронавірусу от-от будуть доступні. А це означає, що дезінформація теж на підході. Насправді вона вже тут.

"Чи нова вакцина від COVID-19 зробить з вас транссексуала?" - ставить запитання одна стаття з теоріями змови про щеплення від коронавірусу. Її автор пояснює, що нібито препарат "пеперограмовує ДНК".

"Ця вакцина не просто "таврує" вас, мов худобу. В ній містяться наночастинки, які зроблять з вас ідеальну антену для 5G-частот", - лякає читачів інший сайт.

А ще одна безпідставна вигадка поширюється мало не з початку пандемії. Згідно з нею, Білл Гейтс створив коронавірус навмисне, щоб змусити всіх вакцинуватися, - пише в редакційній статті Washington Post.

Читайте такожРосія поширює брехню про оксфордську вакцину від COVID-19, щоб продати свою – БританіяПереможець президентських виборів у США Джо Байден зробив кризу в сфері охорони здоров'я своїм головинм пріоритетом. І це хороший перехід від хаосу до послідовності, яка повинна допомогти приборкати безконтрольний потік брехні, яка процвітає на ґрунті невизначеності. Але уряд повинен зробити більше.

Рух проти вакцин навчився використовувати інтернет у своїх цілях ще до того, як почалася пандемія COVID-19. А дезінформаційну війну, яку він почав ще до появи вакцин в широкому доступі, потрібно зупинити за допомогою превентивної оборони. Як?

Спроба зупинити пропаганду, яка закликає людей не приймати будь-які вакцини, не принесе результату. Соціальні мережі повинні продовжувати свою боротьбу проти поширення неправди про COVID-19 на своїх платформах. Водночас, вони мають підтримувати авторитетні джерела інформації. Однак, ця стратегія залежить від якості таких джерел.

Читайте такожPolitico: Коронавірус повинен вбити популізмЕксперти вказують на надзвичайну важливість заповнення "прогалин у даних", щоб люди отримали правильні відповіді до того, як опортуністи спробують підмінити їх своїми. Це потрібно зробити так, щоб всі зрозуміли, яка ситуація насправді. Адже складність інформації підштовхне людей до комфортних простих відповідей. І їхня правдивість буде вторинною.

Уряду потрібно з'ясувати, як часто, точно й чутливо спілкуватися зі своїми громадянами про вакцини. При цьому, він повинен прив'язувати свої повідомлення до існуючих помилкових уявлень, а також враховувати різні типи аудиторій. Це непросте завдання повинно бути в центрі майбутньої реакції уряду на коронавірус. Це означає, що команда, яка буде займатися боротьбою з пандемією, повинна мати в складі хоча б одного учасника, який буде експертом з протистоянню дезінформації. Разом з експертами у сфері медицини такий спеціаліст може дати чіткі рекомендації, коли поширювати урядові повідомлення і як це краще зробити.

Якими б не були методи, мета цілком очевидна: потрібно поширити контраргументи. І вони повинні бути не менш переконливими, як і дезінформація, яка вже отруює суспільство.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало граіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Переклад: Лесь Димань