Глава Пентагону розповів, що буде в центрі уваги військових.

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск операції "Південний Спис", яка, за його словами, буде націлена на "наркотерористів" і захистить "наш дім [США] від заборонених речовин, що вбивають наших людей".

Інтрига полягає в тому, що поки що не зовсім зрозуміло: чи навішує Гегсет нову назву на вже діючі операції США біля Венесуели та за її межами, або ж це стартовий постріл для нової, розширеної місії, пише Axios.

Повідомляється, що США стягують у Карибський регіон військові кораблі - включно з найбільшим авіаносцем у світі, USS Gerald R. Ford. Удари по ймовірних човнах наркоторговців уже призвели до загибелі щонайменше 80 осіб, і президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що розглядає і наземні операції.

За даними CBS, високопоставлені військові представили йому "оновлені варіанти" ударів по Венесуелі, але жодного рішення ухвалено поки що не було.

Операція "Південний спис" - невеликі деталі

ЗМІ пише, що цю операцію частково вестиме Південне командування, яке відповідає за військові дії США в Центральній і Південній Америці та прилеглих водах.

Глава Південного командування, адмірал ВМС Елвін Голсі, як очікується, піде у відставку в середині грудня - приблизно за рік після вступу на посаду і на кілька років раніше терміну. Повідомлялося, що Голсі діяв обережніше, ніж хотів Гегсет. Демократи ж висловили сумніви в законності ударів по човнах.

"Західна півкуля - наш район, і ми будемо його захищати", - написав Гегсет у соціальній мережі X (Twitter).

Дії США проти Венесуели

Раніше УНІАН повідомляв, що США і Венесуела на порозі війни. Адміністрація Трампа навіть розробила кілька варіантів розвитку військових дій. Вони включають прямі атаки на військові підрозділи, які захищають президента Ніколаса Мадуро.

Крім того, ми також розповідали, що президент США особисто висловився про ймовірність ударів по Венесуелі. Він заявив, що влада Мадуро наближається до завершення, проте Вашингтон не планує жодних бойових дій проти цієї країни.

