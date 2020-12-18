Під час пандемії коронавірусу російський президент здається ще більш відстороненим від виконання своїх обов'язків, ніж раніше.

Президент Росії, здається, втратив весь ентузіазм. Це посилює плітки про те, як довго він взагалі хоче залишатися в Кремлі. В усьому винна пандемія чи йому й справді набридло бути президентом?

Про це пише видання Süddeutsche Zeitung. Це був важкий рік для тих, хто пильно стежить за Кремлем. У таких експертів було ще менше предметів для спостереження, ніж зазвичай. Володимир Путін вже кілька місяців керує Росією зі свого робочого кабінету. Темно-коричневий стіл, прапор Росії, три телефони і великий екран для телеконференцій - в таких умовах простору для інтерпретацій мало.

Тому доводиться чіплятися за дрібні деталі. Під час конференції щодо коронавірусу Путін знуджено катає ручку по столу? Це точно знак того, що в нього остаточно зникло бажання керувати країною. Під час рідкісної прогулянки по Червоній прощі він кульгає на одну ногу. І це дає привід для підозр, що у нього хвороба Паркінсона.

Читайте такожAtlantic Council: Розпад СРСР досі триваєСистеми, які спираються на напівправду і тримають геть все в таємниці, самі провокують на такі спроби читати знаки. При цьому в Росії найчастіше розмірковують над тим, як довго Путін збирається ще лишатися при владі.

"В 2020 році вигадки підігріли два закони. Один з них дозволяє Путіну лишатися в кріслі президента Росії до смерті. А інший захищає його в тому випадку, якщо він все ж захоче залишити Кремль раніше", - йдеться в статті.

Кілька тижнів тому колишній викладач Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей розповів, що Путін нібито пообіцяв своїй сім'ї оголосили про плани піти у відставку в січні. Однак, Соловей і раніше розповідав сумнівні теорії, в яких російському президенту приписували різні хвороби, інсульт і позашлюбних дітей.

Путін серед лідерів держав у світі, яких охороняють найбільш суворо. Під час пандемії це робить його ще більш відстороненим. Ті, хто хочуть зараз з ним зустрітися, проходять двотижневий карантин. Журналістам заборонено його супроводжувати. Робочий кабінет Путіна став бункером, навіть його придворні кореспонденти з програми "Москва. Кремль. Путін" показують постійно архівні кадри або президента за письмовим столом.

Читайте такожПутін: Росія буде "нарощувати підтримку" окупованого Донбасу"При цьому, в Росії тепер ніхто навіть не знає напевне, де саме стоїть цей стіл. Видання Proekt.media нещодавно повідомило, що Путін облаштував собі в Сочі такий же робочий кабінет, як і в московській резиденції", - пише видання, додаючи, що це було зроблено для того, щоб ніхто не здогадався про перебування російського президента на узбережжі Чорного моря, а не в столиці. Такі дзеркальні трюки цілком в дусі Кремля.

Але з початку пандемії коронавірусу все одно складалося враження, що Путіну набридло бути президентом. В чому причина?

"Гадаю, він вже неодноразово думав про те, піти йому чи ні. Президент став заручником свого оточення. А воно не хоче, щоб він йшов", - вважає колишній радник Путіна Гліб Павловський.

Видання визнає, що теза про "заручника системи" Путіна досить поширена. Якби кінець його правління з'явився на горизонті, в Кремлі почалися б війни. Тому він зробив так, щоб лишитися в кріслі до 2024 року. Інакше, як сам Путін якось сказав, "роки через два на багатьох рівнях влади почнуть шукати можливих наступників". Тож конституцію РФ змінили, щоб його наміри так і залишилися невідомими.

За словами Павловського, Путін насправді ніколи нічого не планує. Він завжди імпровізує на ходу. А те, що журналісти й суспільство ретельно за ним стежать, - це проблема.

"Путін стає надлюдиною, яка весь час щось планує, плете інтриги тощо. Найбільша таємниця в тому, що у нього немає плану", - каже Павловський.

Читайте такожЖурналісти показали розкішне життя колишнього зятя Путіна (відео)У свою чергу, політолог Тетяна Станова вказувала на те, що російський президент все більше відходить від поточної політики. Він лише зрідка приймає рішення сам. Але не тому, що не може, а тому що не хоче. Вона стверджує, що апарату правління в Кремлі бракує не лише бачення майбутнього, а й керівництва. Російська еліта завжди була розколота. Але через те, що Путін сам ізолюється від всіх, ці тріщини поглиблюються і стають проблемою.

В результаті, великі проблеми лишаються без рішень. Економічна криза, пандемія коронавірусу, протести в Білорусі, протести на Далекому сході Росії, погані відносини з ЄС тощо. Кремль затикає діри репресіями. Він випробовує нові методи фальсифікації виборів, скорочує можливості проводити протести, наділяє поліцію новими повноваженнями і продовжує душити опозицію. Не важливо, як довго Путін буде при владі. Його параноїдальна система буде жити далі.

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Переклад: Лесь Димань