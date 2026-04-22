США розгорнули українську систему проти дронів після атак Ірану, - Reuters

Після атак іранських дронів американські військові почали використовувати українську систему "Карта неба".

Американські військові почали використовувати українські технології боротьби з безпілотниками на ключовій базі в Саудівській Аравії після серії атак іранських дронів і ракет. Йдеться про платформу "Карта неба", яку розгорнули на авіабазі Принца Султана, пише Reuters.

За даними джерел, систему "Карта неба", створену Sky Fortress, впровадили протягом останніх тижнів. Українські військові також прибули для навчання американських підрозділів.

Платформа Sky Map використовується для виявлення повітряних загроз, зокрема іранських дронів Shahed, і координації їх перехоплення. Вона об’єднує дані з радарів і сенсорів у єдину систему управління.

Реакція після атак і вразливість ППО

Рішення про розгортання системи ухвалили після серії ударів по базі, внаслідок яких було знищено літаки та інфраструктуру, а також загинув щонайменше один військовий.

Аналітики вказують, що ситуація демонструє слабкі місця американської оборони.

"У сфері протиракетної оборони США по всьому світу давні прогалини. Це добре розуміють, але це питання не вирішували", – заявив старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Hudson Institute Тімоті Волтон.

Контраст із заявами Трампа

Розгортання української технології відбулося менш ніж за місяць після заяви Дональда Трампа, який відкинув допомогу України. Тоді американський президент заявив:

"Нам не потрібна їхня допомога в обороні від безпілотників".

Паралельно Пентагон нарощує фінансування протидронових технологій. Зокрема, виділено 350 млн доларів на посилення захисту. Водночас у США визнають, що повністю закрити загрозу неможливо.

Як працює "Карта неба"

Система є ключовою платформою управління, яку використовують українські військові. Вона аналізує дані з тисяч датчиків і дозволяє швидко виявляти та супроводжувати повітряні цілі.

Компанію Sky Fortress заснували у 2022 році українські інженери за підтримки оборонної ініціативи Brave1.

На базі також застосовують інші рішення, зокрема перехоплювачі Merops та системи Coyote. Однак під час випробувань виникали інциденти – один із дронів-перехоплювачів втратив керування та врізався в інфраструктуру.

Водночас американські компанії наполягають на ефективності своїх розробок.

Представник RTX заявив, що перехоплювач Coyote "довів свою високу ефективність, перемігши сотні повітряних загроз".

Перська затока - досвід України

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці в кількох країнах Близького Сходу продемонстрували, як українські зенітні перехоплювачі збивають іранські ударні дрони типу "Шахед".

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив важливу роль українських технологій у відбитті атак російських та іранських дронів. За його словами, засвоєні українські уроки в боях на фронті тепер допомагають рятувати життя в арабських країнах Перської затоки.

