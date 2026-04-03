У США закінчуються цілі для ударів в Ірані, - Politico

Сам Іран і не думає капітулювати, бо втрачати йому фактично нічого, а час грає проти Трампа.

Попри погрози Дональда Трампа продовжувати обстріли Ірану протягом ще кількох тижнів, у американських військових вичерпується перелік цілей, по яких можна завдати удару. Про це пише Politico із посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, знайомих із цим питанням.

"Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких є дедалі меншим, і продовжувати дратувати їх до такої міри, що [Корпус вартових Ісламської революції] матиме міцний контроль над урядом і вважатиме виправданим ведення безкінечної священної війни проти США", – сказав один із представників Пентагону.

Один з колишніх чиновників команди Трампа заявив, що залишилося мало військових об'єктів в Ірані, які достатньо просто розбомбити без проведення наземної операції. Зокрема залишки ракетного арсеналу іранців "стає все важче і важче уразити, тому що ті, що залишилися, ймовірно, знаходяться в укріплених бункерах. Інакше їх би вже знищили", каже співрозмовник Politico.

При цьому Тегеран, вочевидь, взяв стратегію перечікування, оскільки зростання світових цін на нафту посилює політичний тиск на адміністрацію Трампа без значних зусиль з боку іранського режиму.

У Вашингтоні сподіваються, що Іран зрештою визнає поразку і погодиться на значні поступки, але навіть у цьому випадку не зрозуміло, як потім змусити Тегеран виконувати умови мирної угоди, кажуть співрозмовники видання.

Як писав УНІАН, Росія, Китай і Франція виступили проти резолюції Ради Безпеки ООН, яка передбачає можливість застосування сили для розблокування Ормузької протоки. Документ, підготовлений Бахрейном за підтримки держав Перської затоки, перебуває на стадії доопрацювання, але його ухвалення під питанням через розбіжності серед членів Ради та право вето постійних учасників.

Також ми розповідали, що, за даними американської розвідки, Іран зберіг значну частину свого ракетного й дронового потенціалу, попри інтенсивні удари США та Ізраїлю, зокрема до половини пускових установок і арсеналу БПЛА. Живучість забезпечують підземні бази, мобільні платформи запуску та розосередженість інфраструктури, що ускладнює її повне знищення, хоча кількість атак суттєво скоротилася.

