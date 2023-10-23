Там не хочуть, аби гуманітарні зусилля вплинули на місію з ліквідації ХАМАС

Ізраїль не планує припиняти вогонь по сектору Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення взятих у полон ізраїльтян.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив CNN, що в Газі "не буде припинення вогню" попри зусилля США та Катару домовитись звільнити понад 200 заручників, який утримує ХАМАС.

За його словами, він не знав про заклики США відкласти наземну операцію в Газі. Водночас посадовець переконаний, що Ізраїль і Штати хочуть звільнити всіх заручників "якнайшвидше".

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"Але не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС", - наголосив він.

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Вашингтон намагається умовити Тель-Авів відкласти початок наземної операції, щоб звільнити заручників і доставити гуманітарну допомогу в Газу.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сказав, що ця операція повинна стати останньою і може тривати кілька місяців.

Пізніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не має наміру керувати Сектором Гази після завершення війни. Однак, Ізраїль не може постійно перебувати під загрозою терористичних атак.

Вчора вперше за 20 років Ізраїль завдав авіаудару по Західному берегу річки Йордан.

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