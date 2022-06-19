У числі європейських експертів - професіонали, які мають досвід роботи у відповідних справах в Африці і на Балканах.

Військові злочини, вчинені російськими окупантами проти України, допоможуть розслідувати близько півсотні експертів Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив заступник глави місії Фредерік Весслау.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місія дещо змінила свій мандат, зайнявшись, в тому числі, розслідуванням військових злочинів, міжнародних злочинів, злочинів проти людей. Зокрема, іноземні експерти співпрацюють з місцевими правоохоронними органами, сприяючи розслідуванню зазначених злочинів.

"Для цього у нас є 40-50 експертів, які допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні цих злочинів, у зборі доказів і їх правильному збереженні для використання при розслідуванні", - сказав Весслау.

Він зазначив, що в даний час, з початку повномасштабної війни РФ проти України, відомо майже про "17 тис. кейсів", які пов'язані з військовими злочинами, вчиненими окупантами в нашій країні.

Заступник голови місії додав, що притягнення до відповідальності за військові злочини – дуже важливий і складний процес. При цьому в КМЄС вже є експерти, які мають досвід роботи в судах Гааги, в розслідуванні злочинів, що стосуються геноциду тощо. У числі цих фахівців – професіонали, які мають досвід роботи у відповідних справах в Африці, на Балканах. Серед них - два експерти, які є членами робочої групи з розслідування страшних, військових злочинів. Вони вже співпрацюють і дають консультації в Офісі генпрокурора України.

"Ця команда експертів, яку ми зараз створюємо, має дуже великий досвід. Є ті, хто має досвід роботи в зборі інформації з відкритих джерел, ті, хто спеціалізується в розслідуванні сексуальних злочинів, мають військовий досвід тощо", - розповів Весслау, додавши, що іноземці будуть працювати разом з українськими фахівцями.

Крім того, представники місії будуть проводити тренінги для українських правоохоронців про те, як розслідувати військові злочини.

Як зазначив Весслау, до справ, зокрема, про військові злочини і геноцид, можуть бути долучені матеріали (фото і відеозйомка), які фіксують самі громадяни. Однак такі дані повинні збиратися належним чином, щоб їх визнали в судах в якості доказів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочала роботу "Книга катів українського народу". Це інформаційна система, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців армії РФ.