Європейський союз затвердить рішення щодо відповіді на подальшу агресію Російської Федерації щодо України. Москві пригрозили "масштабними наслідками" та "серйозною ціною".
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.
За його словами, рішення приймуть вже в понеділок, 24 січня.
"Посли ЄС погодили висновки Ради по Україні та Росії, які будуть прийняті міністрами ЄС у понеділок. Як і очікувалося, вони включають згадку, що "Рада підтверджує, що будь – яка подальша військова агресія Російської Федерації проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в повідомленні.
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У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.
Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.
Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.
20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.