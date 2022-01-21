У Європі нагадали Москві про високу ціну за подальшу агресію.

Європейський союз затвердить рішення щодо відповіді на подальшу агресію Російської Федерації щодо України. Москві пригрозили "масштабними наслідками" та "серйозною ціною".

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

За його словами, рішення приймуть вже в понеділок, 24 січня.

"Посли ЄС погодили висновки Ради по Україні та Росії, які будуть прийняті міністрами ЄС у понеділок. Як і очікувалося, вони включають згадку, що "Рада підтверджує, що будь – яка подальша військова агресія Російської Федерації проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в повідомленні.

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У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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