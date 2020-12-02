За його словами, встановлення "миру з довкіллям" - це головна мета в 21-му столітті.

Людство веде нову безпрецедентну в історії війну. І ця війна може знищити наше майбутнє до того, як ми повністю усвідомимо ризик, - застеріг Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як пише The Guardian, ці його слова прозвучали на тлі цілого року глобальних потрясінь, впродовж якого пандемія коронавірусу змусила уряди закрити на карантин цілі країни. При цьому у світі спалахували лісові пожежі, проходили нищівні урагани й шторми.

"Людство веде війну проти природи. Це самогубство. Природа завжди завдає удар у відповідь. І вона вже це робить з усією силою й люттю. Біологічне різноманіття зазнає краху. Мільйон видів на межі вимирання. Екосистеми зникають у нас на очах. Людська діяльність лежить в корні нашого занурення в хаос. Але це означає, що людські дії можуть допомогти вирішити цю проблему", - сказав Генсек ООН.

Він перелічив "рани" на тілі природи, завдані людьми. Серед них розширення пустель, скорочення лісів, забруднення океанів пластиком, вимирання коралових рифів, забруднення повітря, яке вбиває 9 мільйонів людей щороку. Крім того, 75% нових інфекцій, від яких страждає саме людство, походить від тварин. І COVID-19 став однією з них.

Гутерреш, як і його попередники, часто говорить про загрози кліматичної кризи. Але ці слова поки були найбільш жорсткими за весь час. ООН була заснована 75 років тому після Другої світової війни з метою збереження миру в світі після двох нищівних глобальних конфліктів. Гутерреш умисне нагадав про цю початкову місію, розширюючи її на кліматичну кризу.

"Помиритися з природою - це ключове завдання 21-го століття. Воно повинно стати головним пріоритетом для всіх і скрізь", - сказав він.

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Переклад: Лесь Димань