Президент розповів, що допоможе боротися з корупцією і поліпшить бізнес-клімат

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Національної ради реформ заявив президент України Петро Порошенко.

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«Сьогодні пропонується, що реєстр і бази даних будуть вестися Державної фіскальною службою, бо у них є вся звітність. Але повне адміністрування, стовідсотковий контроль і прозорість будуть забезпечуватися з-за стін ДФС у структурі Міністерства фінансів», - сказав Порошенко.

За його словами, це позначиться на якості адміністрування даного податку, що полегшить ведення бізнесу, оскільки буде менше спокус організовувати перевірки з боку податкових органів. Також це поліпшить інвестиційний клімат в Україні.

«З 94-го року реєстр податкових зобов'язань з податку на додану вартість був святая святих - джерело фінансування влади. Ніхто, ні СБУ, ні міліція, ні прокуратура, ні міністерство фінансів, ні уряд, ні навіть президент не мав права доторкнутися до нього», - зазначив президент.

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Він пояснив, що раніше суми ПДВ до повернення визначалися вручну, що створювало корупційні ризики, коли ПДВ повертався за хабарі у розмірі 50% суми. «Ось сьогодні, якщо хтось спробує залізти туди, сліди точно залишаться, і у цих умовах Генпрокуратура, СБУ, НАБУ будуть гарантами, що ніхто більше не захоче гратися з податком на додану вартість», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальної службі забезпечити своєчасне відшкодування бізнесу податку на додану вартість, а також усунути порушення в діяльності податкової, попередивши очільника ДФС Романа Насірова про персональну відповідальність.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у жовтні презентувати єдиний реєстр відшкодування податку на додану вартість.

Державна фіскальна служба України планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 млрд грн з податку на додану вартість і прискорити процес відшкодування.