Автогіганту General Motors веліли готуватися до банкрутства

Один зі стовпів американської автоіндустрії може оголосити про своє банкрутство до 1 червня. Мінфін США порекомендував автогігантові підготувати документи для подання до суду відповідного позову, пише сьогодні видання New York Times. У те, що компанія обійдеться без швидкого, хірургічного банкрутства, вірять все менше експертів, незважаючи на запевнення керівництва корпорації про те, що воно робить все можливе, щоб уникнути такого розвитку подій. Втім, банкрутство не означає загибелі і зникнення найбільшого світового виробника машин, заявляє влада країни. Глава Мінфіну Тімоті Гайтнер раніше допускав, що через процедуру швидкого, банкрутства проходитиме реструктуризація General Motors. Це дозволить корпорації радикально вирішити проблему боргів і встати на ноги без багатомільярдної урядової допомоги.

План порятунку, як повідомляє видання, передбачає створення нової компанії, яка купить «хороші активи» General Motors, після того, як автогігант оголосить про банкрутство. Менш життєздатні активи підприємства, включаючи слабкі бренди, нерентабельні заводи і облігації охорони здоров`я, залишаться в старій компанії, яка, можливо, буде ліквідована за декілька років.

Проте проти процедури банкрутства може виступити вельми могутня сила – власники облігацій компанії, зарахованих до поганих активів. Вони мають великі побоювання, що в ході процедури банкрутства їм будуть нав`язані невигідні умови. Втім, експерти вважають, що відчайдушні власники поганих облігацій не зможуть встати на шляху хірургічної процедури і, швидше за все, залишаться біля розбитого корита.

Збитки General Motors з 2004 року перевищили 80 мільярдів доларів. Корпорація заборговувала понад 60 мільярдів в американській валюті. Автогігант вже одержав допомогу з американського бюджету і знову запросив грошей на реструктуризацію.

Эхо Москвы