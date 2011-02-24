Сфери впливу в Північній Африці радикально змінилися

Дестабілізація політичної ситуації на Близькому Сході й у Північній Африці свідчить про радикальний перерозподіл сфер впливу в країнах Ліги арабських держав (ЛАД).

Такий висновок міститься в оперативній доповіді, підготовленій аналітичною групою «Da Vinci AG» у зв`язку з ескалацією напруженості, що триває в Північній Африці й на Близькому Сході.

У доповіді, текст якої передано агентству УНІАН, аналітики висловлюють думку, що активізація міждержавних протиріч і боротьба за регіональний вплив у ісламському світі може призвести до зниження ісламського радикалізму в інших частинах світу, в чому зацікавлені Сполучені Штати Америки в контексті протидії тероризму, зниження ризиків національної безпеки й локалізації напруженості в межах регіону.

Експерти зазначають, що падіння режимів у Лівії, Єгипті, а також існуючі ризики для Бахрейну й Алжиру призведуть до багаторічної політичної дестабілізації ситуації в цих країнах і вкрай високих ризиків громадянських воєн на їх територіях. Вірогідність гарантованої зміни лідерів повалених режимів на нові постаті, лояльні Вашингтону, на думку аналітиків «Da Vinci AG», наближається до нуля.

Як підкреслюється в доповіді, внутрішньополітичні конфлікти знизять вплив окремих країн, що є сьогодні регіональними лідерами в ісламському світі (Єгипет, Лівія). В результаті домінувати будуть країни з більшою економічною й політичною стабільністю та привабливими світськими «демократичними» режимами. «Таким центром впливу може стати Туреччина, яка не входить до ЛАД, проте претендує на посилення ролі в ісламському світі», - йдеться в документі.

У доповіді зазначається, що можливість формування альтернативних центрів впливу в регіоні, зокрема, в Анкарі, й створення світських режимів у країнах Магриба й у ряді країн Близького Сходу теоретично може прискорити трансформацію в мусульманському суспільстві, а також забезпечити ширший доступ західних компаній до природних ресурсів цих країн. Для реалізації цієї стратегії необхідна дестабілізація ситуації в Ірані, яка б зосередила ресурси Тегерана на вирішенні внутрішніх проблем і знизила активність за кордоном.

Разом із тим, як зазначають аналітики «Da Vinci AG», загострення ситуації в Єгипті, Бахрейні, Джибуті формують ризики для стратегічних інтересів Вашингтона в регіоні. В разі приходу в регіоні до влади ісламістських сил існує вірогідність відродження Світового Халіфату. Таким чином, події в регіоні можуть розглядатися як спроба зниження впливу США на Близькому Сході, зазначається в доповіді.

Експерти підкреслюють, що боротьба з корупцією, бідністю, встановлення соціальної справедливості сьогодні є пріоритетними ідеологемами радикальних ісламських сил. На тлі соціально-економічних проблем їх привабливість у регіоні істотно зростає. Аналітики відзначають, що релігійний чинник є одним із найбільш легких шляхів консолідації суспільства.

Зростання популярності ісламських радикальних сил максимально підвищує ризики для США та Ізраїлю. У «Da Vinci AG» висловлюють сумнів у тому, що стихійний розвиток революцій у регіоні відповідає інтересам Вашингтона й Тель-Авіва. «Подальше існування Ізраїлю в результаті радикалізації нових режимів може опинитися під загрозою», відзначається в доповіді.

Як зазначено в документі, дестабілізація режиму в Лівії стала наслідком багаторічного порушення міжплемінного балансу, а також боротьбою між консервативними й реформістськими силами всередині правлячих сил країни. Автори доповіді вважають, що країна втратить вплив на Африканському континенті, що створить регіональний геополітичний вакуум і призведе до переділу впливу в Африці на південь від Сахари. «Дестабілізація ситуації в Лівії несе економічні ризики для Європи з точки зору порушення стабільності в поставках енергоносіїв, а також розробки родовищ за участю іноземних (зокрема українських) компаній», - зазначається в доповіді.

За оцінками аналітиків «Da Vinci AG», нинішні події в регіоні є сприятливим грунтом для дестабілізації ситуації в Саудівській Аравії. На цьому фоні зростає вплив Туреччини, Катару та Ірану, а також радикальних ісламських сил. Подібний сценарій несе в собі критичні ризики для світової енергетичної безпеки й стрімкого зростання цін на енергоносії.

Події в Північній Африці й на Близькому Сході можуть вийти за рамки регіону, перемістившись до Центральної Азії. «Практично всі держави цього регіону мають потенційні ризики змін режимів», - відзначається в документі.

Аналітики вважають, що окрім зовнішнього чинника на розвиток ситуації може вплинути вірогідна засуха 2011 року в цьому регіоні, яка спровокує нестачу продуктів харчування, високі темпи зростання цін на них, чим створить соціально-економічні передумови для повалення режимів «силою вулиці».