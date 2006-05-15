Пасажири, “кушать подано”…

Знаєте, все-таки, царство небесне міністру транспорту Кірпі. І не тому, що за часів його правління Укрзалізниця працювала ідеально, що наші провідники за час його правління раптом різко перейшли на свіжі білі сорочки, що ввічливість їх стала лякливо постійною, а квитки зупинилися на своїх п`яти – десятидоларовій вартості. Пам`ятаєте, ми тоді забули, що таке «ліпити макарони». «Ліпити макарони», це коли провідники з використаних постільних наборів вибирали свіжіше, складали і видавали, як нове наступному пасажиру. Тепер ми відкриваємо пакет з білизною власноручно і не пам`ятаємо, що було по-іншому. На жаль, все хороше коли-небудь закінчується…

Ну добре, подорожчають квитки на потяги, змиримося, вони вже давно не дорожчали, тому якось перенесемо, Укрзалізниці теж жити якось треба. Але тепер ще одна новина – нам хочуть включити у вартість квитка харчування. Як вам це подобається? Давайте подумаємо про доцільність. Пасажири пристойних фірмових потягів увечері п`ють свої йогурти, вдень заходять в ресторан або їдять твердий сир з копченим м`ясом. Пасажири додаткових потягів з плацкартних вагонів стабільно витягують із сумок у клітку і рюкзаків курячі стегенця і яйця. А якщо не встигли узяти «тормозок», то купують на найближчих станціях вареники або пиріжки. Необхідність «комплексних» обідів в потягах - це просто смішна ідея ввести послугу, на якій можна заробити. Ви вірите у те, що, сидячи в плацкарті, одержите свіжу і високоякісну їжу, заплативши при цьому за квиток на десять гривень більше? Ви б згодилися обідати вагонною їжею, якщо їдете в купейному вагоні, тільки тому, що «гроші заплачені»? Я не заперечую, що коли-небудь і хочеться забрести у вагон-ресторан, але при цьому хочеться самій вибрати страву. А поки ідея «вагонного громадського харчування» здатна викликати тільки роздратування. Ну треба, залізничники, вам грошей, так придумайте, як заробити. І унітази в додаткових потягах почистіть. Недавно мені довелося їхати до Одеси плацкартним вагоном нефірмового потягу і я, зізнатися, була в повній розгубленості. Від туалетів і майже радянської ввічливості провідників. Я забула, що таке знову можливо.

І якщо мадам з оранжевим волоссям, хранителька вагону, в туалетах якого примоститися просто неможливо, почне розносити пюре з пакетика, яке входить у вартість квитка, то, боюся, вирве не мене одну. Тому що уява живо намалює, як вона із залишків кимось недоїденого пюре «ліпить макарони», і видає як швидше наступному пасажиру. Так що може не треба нас годувати? Я навіть готова доплачувати за квиток трохи більше, щоб мені їжу у вагонах не пропонували. Нерви-то не казенні.

Лєна Мігачова