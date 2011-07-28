Коли ми будемо їздити з комфортом?

Щорік у сезон відпусток обов’язково від когось із знайомих «мандрівників» чую: «Ну скільки можна? 12 годин у поїзді і спека нестерпна!». Декому щастить більше: вони потерпають від переохолодженого вагона. В останній ситуації нема проблеми: попросив провідника - той вимкнув кондиціонер, а от, як бути з вагонами, де ці системи не передбачені? Виявляється, сьогодні таких на залізницях більшість: близько 2,5 тисяч, що становить менше третини всіх. За даними «Укрзалізниці», у 2011 році парк поповнився лише 29 модернізованими вагонами, де спеціально встановили кондиціонери, які не були передбачені виробником вагонів (дані озвучувалися в квітні, коли УЗ рапортувала про підготовку до літа).

Я здивувався, дізнавшись, що за даними «Укрзалізниці», глибока модернізація вагонів, яка передбачає встановлення сучасної системи кондиціонування, коштує аж два мільйони гривень за вагон. Якщо їх помножити на 4,5 тисячі вагонів без кондиціонерів, виходить страшна цифра в мільярди гривень. Яку, зрозуміло, «Укрзалізниця» по засіках не нашкребе для нас, пасажирів, тому й «паримося». При цьому у більшості старих вагонів (60-70-ті роки) взагалі кондиціонери встановити неможливо — це так само важко, як встановити його в автомобіль радянського виробництва тих років.

Відомство рапортує, що перевезення пасажирів є збитковими і покриваються за рахунок перевезень вантажів. Наприклад, в «Укрзалізниці» заявляють, що підприємство зазнало вже 3,8 млрд. грн. втрат від перевезень пасажирів далекого сполучення з початку цього року, і щороку збитки зростають. У такому разі цікаво, чому до проблеми не підключається держава, яка має це робити за законом, але не робить. Адже відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», придбання рухомого складу для перевезення пасажирів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Можливо, владі слід делікатно натякнути, що ми потребуємо комфортну, і отримати нарешті дотації на поїзди, адже виділяють кошти на комунальний транспорт, наприклад?

Якими можуть бути виходи з даної ситуації і коли ми станемо їздити у комфортних поїздах? Допомога держави, як вихід, відмітається, оскільки протягом останніх 20 років вона цього не робила. Є ще один шлях: зняти з курсування усі вагони без кондиціонерів - доста над нами знущатися. Та на це «Укрзалізниця» навряд чи піде, тому що вона повинна займатися соціальними перевезеннями, а у двох з половиною тисячах вагонів усіх, зрозуміло, не перевезеш.

Що залишається, якщо рішення: закупити нові вагони з кондиціонуванням, - теж зі зрозумілих причин відпадає. Адже, якщо встановити систему кондиціонування коштує 2 мільйони, то у скільки тоді обійдеться придбання 4500 нових вагонів (щоб замінити всі без кондиціонерів)?

Утім, «Укрзалізниця» обіцяє вже найближчим часом істотно поліпшити ситуацію за рахунок планування руху поїздів. Наприклад, влітку УЗ використовує десь на півтори тисячі вагонів більше, ніж в інші не пікові періоди. Таким чином, сотні вагонів простоюють, хоча при цьому «непотрібні» вагони теж треба обслуговувати і відволікати на це кошти. Відомство пише, що гендиректор Володимир Козак поставив завдання поліпшити показники експлуатації поїздів: кількість пасажирів обіцяють перевозити таку ж, але оптимізують обіг вагонів і зменшать їх кількість за рахунок збільшення швидкостей, скорочення стоянок і простоїв.

Зокрема, покращенню повинна посприяти купівля залізницею нових поїздів "Хюндай" і "Шкода" до Євро-2012. Ці денні потяги їздитимуть і обертатимуться швидше, отже, більше пасажирів проїде в нових кондиціонованих поїздах. Сподіваюся, наступного літа і я зможу доїхати до Криму на якому-небудь денному поїзді годин за п`ять.

Раніше Козак заявляв, що таким чином, за рахунок «прискорення та поліпшення», на наступний рік залізницям знадобиться лише близько 4 тис. вагонів з нинішніх 7 тисяч. Отже, кожен вагон отримає більше коштів, і його підготовка до рейсів, по суті, повинна бути поліпшена. Що ж, подивимося на реалізацію цих близьких планів. Головне, що тарифи поки що не підвищують, хоча залізничники і кажуть, що вони і є нижчими, ніж у багатьох країнах.

Років через шість планується взагалі повністю перейти на прискорені денні потяги, заявив віце-прем`єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Шкода, звичайно, старих добрих спальних вагонів, коли заснув - і прокинувся в пункті призначення. Але з іншого боку, якщо при цьому спати доводиться у задушливому вагоні без кондиціонера ...

Поки ж проїхатися з кондиціонером можна тільки у СВ (недоступна розкіш для багатьох) і купейних вагонах, квитки на які розкуповуються в першу чергу. З доступного залишається лише ... 39 плацкартних вагонів з кондиціонерами (дані УЗ), таким чином, наші шанси їхати в плацкартному з вітерцем незначні, хіба що будуть відкриті всі вікна. Адже у вагонах, випущених не пізніше 70-х минулого століття, система кондиціонування не була навіть передбачена - і радянські люди терпіли, їхали.

Остап Каравайний