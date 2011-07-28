Поради стороннього: Тимошенко потрібен цивільний представник в суді

Вірніше, так: представник цивільного відповідача. Поясню свою думку.

Сьогодні двом американським адвокатам суддя Кірєєв відмовив у праві бути захисниками Юлії Тимошенко у суді.

Підказую, як зробити, аби американські адвокати змогли захищати Юлію Володимирівну і навіть всесильний суддя Кірєєв не зміг їм в цьому зашкодити.

Юліє Володимирівно, окрім того, що ви можете взяти для юридичного захисту офіційного адвоката, ви можете запросити абсолютно на законних підставах кваліфікованого юриста в іншому статусі - представника цивільного відповідача. Треба визнати, суддя Кірєєв формально був правий, коли відмовив вам у проханні запросити до суду американських адвокатів, адже, треба визнати, вони не є адвокатами за нашим законодавством.

Але на цьому життя не повинно закінчуватись. Як відомо, Нафтогазом України вам заявлено цивільний позов – півтора мільярди гривень збитків. Тому, відповідно до статті 51 КПК, ви є цивільним відповідачем. А відповідно до статті 52 КПК, ви можете мати представника цивільного відповідача. І саме в цій ролі ви можете запросити до судового процесу тих самих американських юристів. І вони протягом кількох днів зможуть довести відсутність нанесених збитків, якщо вони відсутні, а отже й абсурдність звинувачення. Крім того, вони матимуть змогу задавати свідкам кваліфіковані питання.

А ще, крім того, погодьтесь, Юліє Володимирівно, сама присутність американських фахівців додасть процесові ваги. Це ж зовсім інша справа, коли заморський гість англійською щось запитує, перекладач потім перекладає, всі уважно слухають. Солідно? Солідно. Думаю, навіть суддя Кірєєв змушений буде більше боятись прийняти неправедне рішення.

Тепер, власне, про те, чому суддя Кірєєв не зможе “послати” американців, даруйте, відмовити їм в цьому маленькому юридичному капризові. Бо за українським законодавством до таких захисників немає жодних кваліфікаційних вимог. Вони можуть бути блондинами, брюнетами, зовсім не такими гламурними, як ваш Власенко, можуть народитись в Америці, Африці чи на острові Маврикій, і суддя Кірєєв не знайде юридичної лазівки, аби сказати їм: янкі, гоу хоум. Він муситиме, підморгнувши їм своєю легендарною бровою, сказати: янкі, велкам ту Печерський суд, велкам ту Кірєєв-шоу… От чому я раджу Вам, Юліє Володимирівно, зробити цей крок. Якщо ви вже платите таким потужним фахівцям, то вони мають бути в залі суду та виконувати свої професійні обов’язки. І було б необачно і просто недалекоглядно для Вас не скористатися можливістю та не “завести” їх у такий спосіб до зали суду. Іншого шляху просто немає, адже заводити американських представників, як фахівців у галузі права досить складно: вони повинні визнати дійсними в Україні свої дипломи, а надії, що міністр Табачник зробить це швидко й навіть зробить в принципі, нема.

Тепер ще одна порада.

Як я зрозумів, Вашою метою є дещо відтермінувати розгляд справи. Тут так само пропоную більш цивілізований та дієвий спосіб, ніж розлогі монологи ваших адвокатів та дратування судді.

Як відомо, згідно Кримінально-процесуального Кодексу України, існує автоматизована система документообігу в суді, за якою всі судді повинні отримувати однакову кількість справ (за винятком, коли в суді є спеціалізація, але про це трохи нижче). Чи звернулись Ваші юристи до Печерського суду із запитом щодо виконання статті 16 (2) КПК та відповідного рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 року за номером номер 30? Згідно з цих документів, суддя Кірєєв повинен мати не менше навантаження, ніж інші судді. Тобто, якщо в суді розглядається триста справ на тридцять суддів, то у судді Кірєєва має бути не менше десяти справ. А, відповідно, він не може щодня судити Юлію Тимошенко. Він має судити й інших.

Можна було б припустити, що справа Тимошенко є надзвичайно складною, тому суддя Кірєєв має розглядати лише її. Але таке законом ніде не передбачено ( читайте згадані документи). Отже, цю справу передано судді Кірєєву з грубим порушенням закону. З усіма наслідками, які з цього випливають.

Навіть якби така юридична “відмазка” існувала, справа Тимошенко не є юридично складною, це скаже вам кожен першокурсник. В ній лише один епізод та 17 томів, тоді як є справи по 300 томів та дві сотні епізодів. І що, тоді одному судді все життя розглядати одну цю справу?

Нарешті, якщо в Печерському суді є спеціалізація, хочеться знати, на чому саме спеціалізується суддя Кірєєв? Навіть якщо він виключно спеціалізується на кримінальних справах, і тоді у нього не може бути справа лише однієї Юлії Тимошенко, бо Печерський суд має й інші справи цієї категорії.

Але зрештою, чому досі ніхто з ваших юристів та депутатів не питав про це у Печерського суду? Якщо не питали про такі очевидні речі, то що вони тоді роблять? А якщо питали, чому ми не чули про відповіді на ці питання голови Печерського райсуду пані Отрош? Переконаний, це були б дуже цікаві відповіді.

Отже, дорога Юліє Володимирівно! Навіщо ви стукаєтеся у загратоване вікно, що його охороняють «Беркут» та «Грифон», коли можна увійти у двері? Це правові двері, і треба стукати. Не можна виграти процес лише одним невставанням. Юристи мають працювати, якими б гламурними вони не були.

Юліє Володимирівно, пробачте, що звертаюся у такий спосіб. В інший до вас не достукатись. Але якщо захищатися, то по повній, а якщо затягувати процес, то цивілізовано.

Щиро ваш, член спільноти анонімних захисників Володимир Хомин