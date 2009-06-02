Порядок держреєстрації продуктів з ГМО набрав чинності

З 1 червня 2009 р. Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, що містять такі організми або одержаних з їх використанням" N114 від 18 лютого 2009 року.

Згідно із порядком, державну реєстрацію продукції проводить Міністерство охорони здоров`я (МОЗ) України.

Зокрема, для державної реєстрації продукції юридична або фізична особа подає у МОЗ заяву, в якій зазначаються:

- загальноприйнята назва продукції;

- торгове найменування генетично модифікованих організмів мовою держави виробника, англійською та українською мовами; призначення, види та способи застосування продукції;

- найменування/прізвище, ім`я і по батькові заявника з вказівкою місцезнаходження, місцепроживання, телефону, телефаксу і електронної адреси; для іноземного заявника, крім того, - реєстраційного номера, для вітчизняного - коду згідно ЕДРПОУ;

До заяви додається:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної інспекції, а у випадку, якщо продукція містить генетично модифіковані організми або їх частини, здібні до самовідтворення або передачі спадкових чинників, також державної екологічної експертизи;

- висновок про результати експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на лікувальний засіб і контролю його якості, проведених відповідно до визначеного МОЗ порядку.

У разі неналежного оформлення документів або надання їх не в повному обсязі МОЗ відповідає відмовою в прийнятті документів, про що у письмовій формі повідомляє заявника в десятиденний термін після їх надходження з вказівкою конкретної причини відмови. Заявник може повторно подати належним чином оформлені документи.

Підставою для відмови у державній реєстрації продукції можуть бути: негативні висновки державної екологічної і/або санітарно-епідеміологічної експертизи продукції; негативні результати експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на лікувальний засіб і контролю його якості; надходження науково обгрунтованої інформації щодо небезпеки продукції для здоров`я людини або навколишнього природного середовища у разі використання за цільовим призначенням.

Термін розгляду документів, представлених для державної реєстрації, не повинен перевищувати 120 днів з дати їх надходження, включаючи термін проведення державної екологічної і/або санітарно-епідеміологічної експертизи.

Державна реєстрація проводиться безкоштовно на п`ятирічний термін шляхом внесення продукції до Державного реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних і лікувальних засобів, які містять генетично модифіковані організми або одержані з їх використанням.

Інформація, яка міститься в Реєстрі, розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ, систематично публікується в засобах масової інформації і надається безоплатно на запит юридичних і фізичних осіб.