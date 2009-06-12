Українці скаржаться на брак інформації про склад товарів повсякденного вжитку

Понад 50% українських споживачів відзначають нестачу інформації про склад товарів повсякденного вжитку.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив старший експерт з розвитку громадянського суспільства проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Денис ПОЛТАВЕЦЬ, презентуючи результати дослідження споживчої поведінки українців, яке третій рік поспіль проводиться у рамках спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН.

За його словами, окрім інформації про склад товару, високо затребуваною є інформація про результати тестування якості товарів незалежними споживчими організаціями – цікавість до цієї інформації відзначили 40% респондентів. Сертифікатами якості, видані спеціальними контролюючими органами, цікавляться 39% опитаних. Висновки незалежних експертів щодо якості товарів як важливу інформацію відзначили 35% респондентів, а інформацію про те, як відрізнити якісний товар від підробки – 32%.

Д.ПОЛТАВЕЦЬ також відзначив, що 70% опитаних хочуть отримувати вичерпну інформацію про товар саме з упаковки, 46% назвали бажаним джерелом інформації телебачення, 27% - незалежні споживчі організації і продавців, 24% - друзів та знайомих.

Загалом 19% респондентів відзначили, що їм абсолютно не вистачає інформації щодо товарів повсякденного вжитку, 46% повідомили, що здебільшого вистачає, і лише 35% респондентів-покупців вважають, що вони знають цілком достатньо інформації про товар.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 21 по 31 травня цього року у 110 населених пунктах усіх регіонів України. В ході дослідження було опитано 1592 респондентів віком від 15 до 59 років. Дослідження є репрезентативним за статтю, віком, регіонами, розміром населених пунктів.

Проект “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, яка була започаткована 2006 року.