“Укрметртестстандарт” призупинив дію сертифікатів для HiPP та Humana

“Укрметртестстандарт” призупинив дію Сертифікатів відповідності компаній HiPP та Humana на низку продуктів дитячого харчування, що містять харчовий крохмаль та пшеничне борошно.

Як повідомляє кореспондент УНІАН про це заявили представники компаній та працівники “Укрметртестстандарту” сьогодні на спільній прес-конференції присвяченій проблемним статтям ЗУ “Про дитяче харчування”. Начальник лабораторії сертифікації харчових продуктів ДП “Укрметртестстандарт” Тетяна ШАТАЄВА повідомила, що причиною відкликання сертифікатів компаній став протест Київської міської прокуратури з вимогою виконати статтю 9 Закону України “Про дитяче харчування”, яка забороняє використання харчового крохмалю та пшеничного борошна у продуктах дитячого харчування.

“У нас не було підстав анулювати сертифікат, але ми змушені були це зробити. Все через прикру помилку в законі, але є закон, його треба виконувати”, - сказала вона. За словами Т.ШАТАЄВОЇ, з 13 різновидів продукції HіPP сертифікати відкликали для 6. У Humana ситуація ще гірша – з 53 найменувань заборонено реалізувати 36 видів продукції

Директор ТОВ “HіPP Україна” Наталія СИНЕЛЬНИК заявила, що вони будуть оскаржувати рішення “Укрметртестстандарту”, хоча розуміють, що останні стали заручниками ситуації.

Представники п’яти провідних виробників продуктів дитячого харчування (HiPP, Humana, Nestle, Semper та Hame ) спільно з експертами Міністерства охорони здоров’я заявляють, що причиною відкликання з 16 липня 2009 року з торгових мереж продуктів дитячого харчування, що містить харчовий крохмаль та пшеничне борошно, є законодавча помилка. Через яку, як стверджують виробники, з полиць українських магазинів може зникнути до 60% продуктів дитячого харчування. Як зазначають експерти, стаття 9 чинного Закону України “Про дитяче харчування” замість заборонити використовувати крохмаль харчовий та борошно пшеничне під час виготовлення лише м’ясних продуктів, містить заборону використовувати ці складові під час виробництва усіх продуктів дитячого харчування.

Довідка УНІАН. Закон України “Про дитяче харчування” набув чинності з 1 січня 2007 року. Стаття 9 цього закону каже: “Забороняється використання у виробництві продуктів дитячого харчування м`яса механічного обвалювання, шкури свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять незареєстровані харчові добавки”.