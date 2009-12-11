У Полтаві перевізники вимагають підняти тариф за перевезення

У Полтаві перевізники пікетують обласну державну адміністрацію й заблокували проїжджу частину автобусами, вимагаючи підняти тариф за перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, тарифи на перевезення, які, за словами пікетників, не відповідають економічно обгрунтованим, вони просять підвищити з 1 грн. до 1,25 грн.

Пікетники тримають плакати «Асадчев, дай нам зарплату», «Дотримуйтеся закону - встановіть тариф» тощо.

“Тариф 1,25 грн. було вже узгоджено облдержадміністрацією, але в останню мить (у травні) підпис відкликали, розпорядження не набуло чинності. Тариф на міські перевезення не піднімався вже півтора роки. Натомість, на обласні - підвищують частіше двох разів на рік. Це несправедливо”, - заявив представник Полтавської обласної асоціації перевізників Михайло КОСТОВ.

За його словами, собівартість перевезення в Полтаві коливається від 1,06 до 1,13 грн.

«Зараз підприємства зазнають прямих збитків, і люди просто не отримують зарплати», - заявляє М.КОСТОВ.

Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій БАРАНОВ, який вийшов до пікетників, сказав, що підпис із узгодження про підняття тарифів відкликали, оскільки дані, які надали перевізники для розрахунків, виявилися не об`єктивними. Він запропонував перевізникам сісти за стіл переговорів.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ, коментуючи пікет журналістам, заявив, що не підпише розпорядження про підвищення вартості тарифу на перевезення в місті Полтаві. В.АСАДЧЕВ підкреслив, що обласна влада в кризовий для країни рік не дозволить перекладати на плечі простих людей проблеми перевізників.

"Поки в країні не піднято мінімальні соціальні стандарти для людей, я не підпишу розпорядження про підвищення тарифів. Вони не будуть підняті ні на одну копійку", - підкреслив голова ОДА.

Водночас, він запропонував міській владі Полтави, яка повинна займатися проблемами громадського транспорту в обласному центрі, дотувати перевізників, якщо ті стверджують, що при нинішніх тарифах їхня робота є нерентабельною.

"Хай міська влада ті гроші, які сьогодні витрачає на страйки, направить перевізникам як дотації й закриє це питання", - зазначив керівник області.

За його словами, практика дотування комунального транспорту існує в багатьох країнах світу, де рівень доходів населення, до речі, набагато вищий, ніж в Україні.