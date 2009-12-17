Виробників ще раз зобов’язали інформувати споживачів про наявність ГМО у продуктах

Верховна Рада України ухвалила закон щодо обов’язковості інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону «Про внесення змін до закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» проголосували 375 народних депутатів із 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Дія цього закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону та відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про наявність чи відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно.

Також, ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично-модифікованих компонентів». Як зазначив на засіданні парламенту автор документа Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), даним законом передбачено внесення зміни до Закону «Про захист прав споживачів».

Передбачається позначка про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично-модифікованих компонентів.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, позначка про відсутність таких компонентів дасть змогу виробникам підвищувати свою конкурентоспроможність.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що також ухваленим законом передбачено, що протягом тижня виробник-продавець має вилучити продукцію із продажу у разі виявлення недостовірної інформації.

Також вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що посилюється відповідальність за надання недостовірної інформації щодо наявності генетично-модифікованих компонентів.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що на сьогодні в Україні 80% сої містить ГМО, а 50-60% продуктів харчування також містять ГМО, і при цьому ціни на продукцію з ГМО не відрізняються від цін на продукцію, яка не містить таких компонентів.

За його словами, у країнах Євросоюзу існує обов’язкове маркування, і ціна на продукцію з ГМО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 2009 р., № 468, продукти, що містять ГМО (генетично модифіковані організми), повинні були маркувати з 1 липня.

Кабмін своєю постановою затвердив Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням, і вводяться в обіг.

Згідно з постановою, харчовий продукт, який містить ГМО, - це такий харчовий продукт, котрий повністю або окремі його складові містять генетично модифіковані організми, вміст яких становить понад 0,1%.

Етикетування харчових продуктів, що містять ГМО, здійснюється виробником (постачальником) шляхом проставляння відповідної позначки.

***ГМО (генетично модифіковані організми) - це живі організми (тварини, рослини, бактерії та віруси), генотипи яких було штучно змінено за допомогою методів генної інженерії для надання їм певних корисних властивостей. Наприклад, у рослини можна ввести гени, що відповідають за стійкість до шкідників, гербіцидів, несприятливих умов зростання. Або в геном тварин можна ввести модифікації, що дають змогу збільшити вміст корисних білків у молоці.

Генетична модифікація відрізняється цілеспрямованою зміною генотипу організму на відміну від випадкового, характерного для природного та штучного мутагенезу. Основним видом генетичної модифікації зараз є використання трансгенів для створення трансгенних організмів.