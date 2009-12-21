Німці пропонують зимові сорти пива

У Німеччині п’ють дедалі менше пива. Але німецькі броварні намагаються протистояти сумній статистиці, шукаючи такий рецепт пива, що прийшовся би до смаку, навіть попри холодну пору року.

Побувати хоч раз на одному з двох з половиною тисяч різдвяних ринків Німеччини – обов’язок ледь не кожного німця. Традиційно такі відвідини супроводжуються кухлем Glühwein - глінтвейну, тобто гарячого вина зі спеціями. Хоча цього року в традиційного напою з’явилася й пивна конкуренція.

З початком зими німецькі броварні посилено роблять ставку на свої різдвяні марки пива. Йдеться переважно про темне пиво з сильним ароматом. Воно має, як правило, більший вміст алкоголю, ніж звичайні світлі сорти. Назви теж вибираються відповідно до сезону: різдвяне пиво, зимове пиво, навіть димне пиво.

«У зимові сорти ми спеціально додаємо сильніші сорти солоду»,- пояснює бровар Удо ШЬОНВАЙС секрети зимового пивоваріння. Мінімум 5,9 відсотка алкоголю має темне зимове пиво. І дуже важливо, щоб воно було саме темного кольору, адже дослідження показують, що взимку люди віддають перевагу темним сортам пива, каже Крістіан РОЛІНК, керівник пивоварні з міста Ізерлон.

Його підприємство радіє моді на зимові сорти пива, бо вже давно помічає на собі сумну пивну статистику. «Взагалі, дуже відчутно, що нині споживання пива знизилося зі 145 літрів до 111 літрів на дорослого на рік. Хоча, в світовому порівнянні й це ще дуже непогана статистика»,- каже К.РОЛІНК.

Більшу частину обороту броварні в Ізерлоні все ще становлять традиційні світлі сорти пива, а також темне, так зване «старе пиво» та пивні напої-суміші. Хоча й експериментувати тамтешні броварі намагаються, пропонуючи клієнтам нові сорти того ж зимового пива, а ще так званий Glühbier, тобто гаряче пиво зі спеціями.

Цей різдвяний напій стає дедалі популярнішим упродовж останніх років у Німеччині. Традиція ж походить з Бельгії, броварні якої традиційно виготовляють темні й дуже міцні сорти пива.

Glühbier –справа смаку й вдалого рецепту, переконані в Ізерлоні. Поки ж тутешні броварі вважають, що успішним є такий: «Порцію зимового пива змішуємо з такою ж кількістю вишневого соку, додаємо корицю, ваніль, гвоздику, цукор, цедру апельсинів. Вся ця суміш підігрівається. Треба стежити, щоб не кипіло, бо вийде весь алкоголь»,- пояснює рецепт гарячого пива Валері КАЙМЕР з броварні в місті Ізерлоні.

Наступні роки покажуть, чи втримається мода на зимові сорти пива. Хоча поки важко повірити в те, що німці готові замінити на Glühbier традиційний різдвяний глінтвейн.

“Німецька хвиля”