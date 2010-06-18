У ЄС відхилили систему світлофора для позначення безпечності продуктів харчування

У середу Європарламент відхилив систему, яка передбачала позначення продуктів зеленим, жовтим та червоним кольорами, залежно від вмісту в них шкідливих речовин. "Ми відмовились від вимоги кольорового кодування продуктів та забороняємо окремим країнам вимагати цього на загальнонаціональному рівні. Однак, ця система може використовуватися на добровільній основі”, - сказано в прес-релізі Європарламенту.

Лікарі та захисники прав споживачів наполягали на тому, що кольорові символи давали б можливість покупцям з першого ж погляду відрізняти, чи вміст в тому чи іншому продукті цукру, жирів, білків та солі є достатньо безпечним для людини. Тому ухвалу Європарламенту ці верстви зустріли жорсткою критикою. Представник міжнародної організації із контролю за харчовими продуктами Foodwatch Сара РУЛАНД заявила в інтерв`ю Deutsche Welle, що "вкрай розчарована":

"Остаточно з`ясувалося, що більшість європарламентаріїв не змогли протистояти масивному лобі фірм. Для нас тепер незрозуміло, як європейські політики збираються вирішувати проблему ожиріння населення."

Втім, не всі організації захисту споживачів вважають так само. Існує також точка зору, що "світлофорові позначення" не обов`язково ставали б споживачеві правильним путівником. Адже не завжди завищений вміст обсяг цукру чи жиру в продукті означають, що цей продукт є небезпечним чи призводить до ожиріння населення.

Замість цього в майбутньому лише на лицевому боці упаковки продукту позначатимуть кількість калорій. Дані про калорії мають вказуватись у співвідношенні з денною потребою середньостатистичного громадянина. Відповідний закон з`явиться не раніше початку 2011 року.

“Німецька хвиля”