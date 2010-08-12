У магазинах Башкирії з'явилася ковбаса “Варені діти”

У продуктових магазинах Уфи з`явилася ковбаса, назва якої в перекладі з башкирської мови означає “Варені діти”.

Як повідомляє джерело, на упаковці ковбаси зображена дитина в підгузках, що їсть сосиску. За словами продавців, ковбаса надійшла в магазини зовсім недавно.

За даними місцевих ЗМІ, м`ясокомбінат, що випускає ковбасу “Варені діти”, хотів повідомити споживачів, що продукт призначений для малюків, проте помилився в написанні його назви.

"Знавець башкирської мови такої прикрої помилки допустити не міг. Тому, швидше за все, фразу дослівно переклали за словником з російської мови", - пояснив доктор філологічних наук Тімергалі КИЛЬМУХАМЕТОВ.

У відділі маркетингу комбінату, що виготовляє ковбасу, запевнили, що в даний час підприємство вирішує питання з упаковкою продукту. Як скоро помилка буде усунена, на виробництві не уточнили. Поки ж ковбасу “Варені діти” можна придбати в багатьох магазинах Уфи за ціною близько 209 рублів за один кілограм.

Lenta.ru