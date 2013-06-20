Рекламодавці вже майже перестали вказувати ціни в іноземній валюті

В січні-травні 2013 року Держспоживінспекція України перевірила понад 10 тис. рекламоносіїв на предмет виконання вимоги Закону України «Про рекламу» щодо обов’язкового зазначення цін на продукти та послуги у національній валюті – гривні і виявила 114 фактів порушення законодавства, повідомляє прес-служба інспекції.

«За результатами проведених контрольних заходів виявлено 114 фактів порушення законодавства про рекламу при зазначені у рекламі інформації про ціни на товари, тарифи на послуги в іноземній валюті. Більш за все правопорушень виявлено у сферах торгівлі та послуг, зокрема туристичних, – інформує Голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов. – Територіальними органами Держспоживінспекції України наразі вже розглянуто 80 справ та застосовано до правопорушників штрафні санкції на загальну суму 98,9 тисяч гривень». Водночас, за словами Голови Держспоживінспекції України, спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення кількості таких правопорушників і правопорушень.

В Інспекції нагадали, що ініціатором змін до згаданої норми закону виступив Національний банк України. За словами директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олени Щербакової, зазначена вимога законодавства в сукупності із іншими заходами Національного банку України та Уряду сприяє позитивним змінам у сприйнятті нашим суспільством національної грошової одиниці, зростанню довіри до гривні та зниженню доларизації економіки.

«У поточному році ми фіксуємо істотне зростання попиту населення на гривню та зменшення зацікавленості громадян в іноземній валюті», - відзначила Олена Щербакова, додавши, що орієнтація суспільства на переважне використання національної грошової одиниці зменшує як вразливість економіки в цілому, так і фінансові ризики кожного окремого громадянина. «Крім цього, зниження доларизації економічних відносин підвищує ефективність монетарних регулюючих важелів», - підкреслила Олена Щербакова.

Довідка УНІАН. Заборона вказувати ціни товарів, робіт та послуг на території держави не в грошовій одиниці України міститься у статті 8 Закону України «Про рекламу» та діє з листопада 2012 року. В першу чергу новація змусила перебудовувати роботу агенції з продажу нерухомості, туроператорів й, зокрема, продавців орг- та комп’ютерної техніки.