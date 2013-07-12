Водогосподарські організації завтра відзначатимуть День Дністра

У суботу, 13 липня, водогосподарські організації відзначатимуть День Дністра, повідомили УНІАН в прес-службі Державного агентства водних ресурсів.

Щорічно, у другу суботу липня, починаючи з 2010 року, відповідно до рішення Басейнової ради р. Дністра, відзначається День Дністра – однієї із великих європейських річок.

На території кожної області басейну (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька та Одеська) басейновими та обласними управліннями водних ресурсів організовуються та проводяться заходи організаційно-масового характеру, спрямовані на підвищення екологічної свідомості та поширення ідеї дбайливого ставлення до водних ресурсів басейну річки Дністер.

Цього року з нагоди святкування Дна Дністра протягом липня планується проведення низки заходів, спрямованих на покращення стану водних об’єктів у басейні Дністра, виховання шанобливого ставлення до природи, зокрема, організація та проведення тематичних зустрічей з молоддю; проведення екологічної акції з розчищення прибережно-захисних смуг та упорядкування джерел на р.Дністер спільно з екологічними громадськими організаціями; встановлення водоохоронних знаків на р. Дністер.

Довідка УНІАН. Дністе́р — велика європейська річка, яка протікає на південному заході України та в Молдові (частково на кордоні обох країн). При впадінні до Чорного моря утворює Дністровський лиман. Третя за довжиною в межах України (після Дніпра й Південного Бугу) та 9-та — в Європі. Довжина річки 1 362 км (в Україні — 705 км), площа басейну 72 100 км².

Від Галича до Хотина річка утворює Дністровський каньйон, який з 2008 року внесено до списку семи природних чудес України.

Дністер у середній течії слугує історичним кордоном між давніми культурно-етнографічними регіонами Буковиною та Галичиною, у середній та нижній — між Поділлям та Бессарабією.