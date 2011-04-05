На Івано-Франківщині викрили підпільний сироварний цех

Івано-Франківська область. 5 квітня. УНІАН. На Івано-Франківщині правоохоронці припинили діяльність підпільного виробництва молочної продукції, яка виготовлялася з порушенням усіх санітарних норм і становила небезпеку для здоров‘я людей.

Як повідомили УНІАН у секторі по зв‘язках з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, працівники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю у місті Надвірній Івано-Франківської області, задокументували факти незаконного виробництва і реалізації молочної продукції, яка здійснювалася на території заводу молочних продуктів.

Як зазначається у повідомленні, завод придбав у власність громадянин однієї з держав Східної Європи, однак створені на базі виробничих потужностей заводу два ТзОВ збанкрутіли. Директора одного з ТзОВ розшукують банкіри за неповернення півторамільйонного кредиту, інше підприємство - два роки у бухгалтерських документах показує нульове виробництво.

Проте, як засвідчили матеріали міліцейської перевірки, на території заводу молочних продуктів діяв підпільний цех, роботу якого забезпечувало двоє осіб - 35-річна дружина іноземця збанкрутілого підприємства, яка представляла його інтереси в Надвірній, і місцева 38-річна жителька, яка забезпечувала завезення сировини, виробництво і відправку готової продукції на реалізацію.

«Під час перевірки з території підприємства якраз виїжджав автомобіль з продукцією, призначеною для реалізації на ринку у місті Львові. При цьому водієві автомобіля виписувалися супровідні накладні на випадок, якщо по дорозі хтось з контролюючих органів зацікавиться законністю перевезення продукції. В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили і вилучили майже 60 незаповнених накладних із відтиском печатки товариства з обмеженою відповідальністю, понад п’ять тисяч етикеток з написами бринза, сир, а також майже 400 кілограмів розфасованої бринзи, що була призначена для реалізації на ринках Львова, Ужгорода, Чернівців та Івано-Франківської області», - зазначається у повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.



