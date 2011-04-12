Якби не корупція у вишах, третина студентів мала би «хвости»?

Львів. 12 квітня. УНІАН. Експерти заявляють про суттєве зростання рівня корупції у вищих навчальних закладах у порівнянні з 2002 роком.

Як передає кореспондент, про це заявили директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА та директор Освітньої програми Фонду "Відродження" Георгій КАСЬЯНОВ сьогодні на прес-конференції в Києві за результатами проведеного опитування серед студентів ВНЗ.

"Ситуація з поширенням корупції у вищих навчальних закладах значно погіршилася у порівнянні з 2002 роком, коли ми проводили аналогічне опитування", - сказав Г.КАСЬЯНОВ.

На думку І.БЕКЕШКІНОЇ, саме запровадження зовнішнього незалежного оцінювання стало реальною реформою, яка дозволила скоротити рівень корупції у ВНЗ. "Переважно корупція працює за ринковим принципом - попит визначає пропозицію. У більшості випадків ініціатива йде від самих студентів", - додала вона.

При цьому, згідно з опитуванням, з випадками корупції у ВНЗ безпосередньо стикалися 33% студентів, ще 29% чули про це від інших. Зовсім не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ 38% опитаних студентів.

І.БЕКЕШКІНА також повідомила, що загалом 32% студентів відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 27% надавали викладачам різноманітні послуги, 24% платили гроші за оцінки, а 21% купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у корупційні дії лише 34% студентів. Головна причина залученості до різних видів корупційних практик полягала у прагненні отримати потрібну оцінку - на це вказали 52% опитаних студентів. На тиск викладача послалися значно менше - 15%.

"Впливовим чинником є успішність студентів. Чим вона вища, тим залученість до корупційних практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію дорівнював оцінці "задовільно", частки тих, хто не стикався і стикався з корупцією однакові (по 34%). Серед тих, хто мав середній бал "добре", таких, що не стикалися з корупцією, вже більше, ніж тих, хто з нею стикався (39% проти 34%). А серед "відмінників" цей розрив ще відчутніший (43% проти 28%)", - додала експерт.

Загальнонаціональне опитування студентів проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірмою “Ukrainian Sociology Service” з 23 березня по 3 квітня 2010 року. Усього опитано 1008 студентів за вибіркою, репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3,2%. Проект фінансується Освітньою програмою Фонду "Відродження" .

