На Львівщині викрили підпільний міні-завод із переробки нафти

Львівська область. 7 липня. УНІАН. Львівські УБОЗівці викрили підпільний міні-завод із переробки нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, підпільний міні-завод із переробки сирої нафти було організовано місцевими ділками у місті Бориславі і незаконне виробництво нафтопродуктів тривало майже три роки.

Як розповів УНІАН керівник Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області Василь Телиця, на заводі працювало близько 20 чоловік. Щотижня тут переробляли до 50 тонн нафти-сирцю, виготовляли дизель, бензин та мазут.

За оцінкою правоохоронців, «виробництво було не лише безперебійним, але й майже безвідходним».

«З однієї тонни нафти виходило близько 300 літрів бензину, 300 літрів дизельного палива. А ще - 200 літрів мазуту, який був побічним продуктом виробництва. Пізніше його використовували на обладнанні для підігріву нафти», - розповів Василь Телиця.

Як зазначається у повідомленні, екологічно небезпечне виробництво відбувалось за кілька кроків від житлових будинків. Люди і вдень, і вночі потерпали до гучного гуркоту та нестерпного смороду. Врешті-решт у них увірвався терпець і вони звернулися до міліції.

Правоохоронці впіймали ділків «на гарячому» – щойно ті привезли нову партію нафти для переробки. На території міні-заводу вилучили близько 6 тонн дизельного пального та 35 тонн сирої нафти.

Взірці продукції скерували на дослідження.

«Експерти підтвердили - нафтопродукти, що виготовлялися на цьому підпільному заводі – дуже низької якості. У результаті лабораторних аналізів було встановлено, що октанове число вилученого бензину – близько 66,2», - пояснив Василь Телиця.

Сумнівне пальне спритники розвозили на місцеві автозаправки, а також продавали приватним клієнтам, при цьому змішували бензин та дизпаливо із нафтопродуктами хорошої якості.

Порушено кримінальну справу за статтею 204 частиною 2 Кримінального Кодексу України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»). Наразі встановлюють усіх організаторів оборудки та звідки саме привозили нафту на міні-завод.