В Білорусі посилюють відповідальність за порушення ПДР

Із 24 жовтня в Білорусі посилюється відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ ГУВС Мінміськвиконкому.

«Із 24 жовтня набуває чинності закон № 60-З «Про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Республіки Білорусь із питань посилення заходів відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп`яніння. В новому законі посилено адміністративну відповідальність за управління в стані сп`яніння (це обтяжлива обставина)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документом суттєво збільшено суми штрафів за «керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані алкогольного сп`яніння, або в стані, викликаному споживанням наркотичних засобів, психотропних або інших одурманюючих речовин, або передача керування транспортним засобом такій особі, а також відмову від проходження в установленому порядку перевірки (огляду) на предмет визначення стану алкогольного сп`яніння або стану, викликаного споживанням наркотичних засобів, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин» (ч. 1 ст. 18.16 КпАП Білорусі): із 15-35 базових величин до 50-100 (одна базова величина – 130 тис. білоруських рублів (14,2 дол.).

До більш суворого покарання буде також притягнуто п`яних водіїв, з чиєї вини в ДТП постраждали люди. Вносяться зміни до ст. 317 КК Білорусі (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів).

Нетверезий водій, з вини якого заподіяно тяжке тілесне ушкодження або загинула людина, може отримати від шести місяців до семи років позбавлення волі (ч. 4 ст. 317 КК Білорусі). За загибель двох і більше осіб у ДТП з вини п`яного водія передбачено від чотирьох до десяти років позбавлення волі (ч. 4 ст. 317 КК Білорусі). При цьому ніяких альтернативних варіантів покарання за такі злочини кодекс не передбачає.

Серед найбільш резонансних нововведень цього закону є норма про конфіскацію автомобілів: закон дозволить конфіскувати транспортні засоби автомобілістів, які затримані за керування транспортним засобом у нетверезому стані повторно протягом року (мається на увазі лише конфіскація в рамках кримінального законодавства). Більш того, конфіскації також підлягають автомобілі, що не належать самому п`яному водію. Виняток зроблено для випадків угону.

Дія закону після набуття чинності поширюватиметься не лише на білоруських, але й на іноземних громадян.