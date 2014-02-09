Двох школярок, які не повернулись додому після уроків, знайдено на Майдані Незалежності - міліція

Двох неповнолітніх дівчат, які не повернулись додому після уроків, знайдено на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

За даними правоохоронців, про зникнення 14-річної дівчини повідомила її мати. «Жінка звернулась о пів на першу ночі до Подільського районного управління міліції і розповіла правоохоронцям, що донька пішла у музичну школу та о 18.00 мали бути вдома. Але дівчина не повернулась і на телефонні дзвінки не відповідала», - зазначили у ВЗГ.

Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей розпочали пошуки дівчини. Вчителі музичної школи, де востаннє бачили неповнолітню, розповіли, що після занять вона вийшла з приміщення разом з подругою одноліткою. Виявилось, що другу дівчину також шукають батьки, поінформували в міліції.

«Через однокласників розшукуваних правоохоронці з’ясували, що дівчата посварились з хлопцями і, образившись, вимкнули мобільні та відправились на Майдан Незалежності. Зі слів дівчат, вони вирішили, що саме на Майдані можна весело провести час», - йдеться в повідомленні ВЗГ.

«В результаті пошуків о 4-й годині ранку заступник начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей Подільської міліції знайшов дівчат біля наметів на Майдані Незалежності», - заявили в міліцейському главку, додавши, що «жодних протиправних дії відносно неповнолітніх скоєно не було».

Дівчат було доставлено до районного управління міліції для з’ясування обставин та профілактичної бесіди з правоохоронцями.

Відносно їх батьків складено адміністративні протоколи за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей», зазначається в повідомленні.