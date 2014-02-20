У Міноборони нагадали про право військових застосувати зброю

У Міністерстві оборони України нагадали про право військових застосувати зброю. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

У зв’язку із загостренням суспільно-політичної обстановки в державі Міністерством оборони України вживаються невідкладні заходи щодо посилення охорони військових арсеналів, баз і складів Збройних сил України, які охороняються особовим складом варт. Дії особового складу варт, порядок застосування фізичної сили та зброї визначено статтями Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ, сказано у повідомленні.

Відповідно до статті 97 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України (СГтаВС ЗС України), несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи.

Порядок застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти визначено статтями 195-202 Статуту.

Стаття 195 СГтаВС ЗС України. Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров’ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об’єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов’язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потерпілим.

Стаття 196 СГтаВС ЗС України. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об’єкт, який він охороняє.

Стаття 202 СГтаВС ЗС України. Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і складом варти у разі явного нападу на об’єкти, які охороняються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів). Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для припинення заворушення серед заарештованих за умови виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей або до заарештованого, який намагається втекти. У цих випадках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

«Збройні сили України є фактором стабільності в державі. Безпосереднім завданням Збройних сил є захист життя і здоров’я українських громадян. Єдина мета, з якою військовослужбовцями може бути застосована фізична сила і зброя, є охорона військових арсеналів, баз і складів Збройних сил України, припинення екстремізму і протизаконних дій з метою забезпечення миру і стабільності в державі», - наголошується у повідомленні.