Генпрокуратура доручила АМКУ взяти під контроль ціни на нафтопродукти

Генеральна прокуратура України доручила Антимонопольному комітету України та Державній інспекції з контролю за цінами перевірити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції й обгрунтування порядку формування, встановлення і застосування цін на нафтопродукти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

За даними прес-служби, відповідне доручення дали через стрімке зростання за останні два тижні цін на бензин і дизпальне, враховуючи виступи та публікації в засобах масової інформації про обгрунтованість їх підвищення.

У повідомленні наголошено, що в разі встановлення фактів, які потребують прокурорського втручання, запропоновано передати необхідні матеріали в Генеральну прокуратуру України.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в кількох регіонах України ціна бензину сягла 6 грн. літр, зокрема, в Дніпропетровську, Сумах, Криму.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуації із зростанням цін на бензин мають розібратися АМК і Генпрокуратура.

Вона наголосила, що в Україні приватизовано всі нафтопереробні заводи, АЗС також перебувають у приватних руках. Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що донині не призначено нового керівника Антимонопольного комітету, «який міг би розібратися з монопольними явищами на цьому ринку».

19 березня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що уряд має намір підписати з нафтотрейдерами меморандум про формування ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. На сьогодні два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції. Одеський НПЗ має намір у квітні відновити переробку сировини.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. На рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину та дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третину з них ввозять з Росії, а решту постачають нафтопереробні підприємства Білорусі, Литви, Болгарії та ін.