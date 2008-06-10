Ялта обирає 7 чудес

Конкурс «7 чудес Ялти» проходить на даний час у Криму.

За умовами акції, чудесами Ялти можуть стати будь-які відомі геологічні об`єкти: урочища, унікальні природні масиви, озера, печери, гори тощо, а також архітектурні об`єкти: палаци, парки, будівлі, пам`ятки культури.

Як повідомили УНІАН організатори акції, сьогодні оргкомітет конкурсу оголосив 20 номінантів акції, з них буде обрана ялтинська сімка.

За результатами голосування шляхом відправки sms-повідомлень, електронних і поштових листів, анкетування у другий етап конкурсу пройшли: замок «Ластівчине гніздо», Воронцовський палац в Алупці, Лівадійський палац, Масандровський палац, гора Кішка, гора Ай-Петрі, гора Аю-Даг, канатна дорога «Місхор - Ай-Петрі», скелі Адалари, скеля Іфігенія, давньоримська фортеця Харакс на мисі Ай-Тодор, Чортові сходи, Фороськая церква, Собор Олександра Невського в Ялті, Набережна Ялти, Никитський ботанічний сад, водоспад Учан-су, Науково-виробниче аграрне об`єднання «Масандра», Інститут виноробства «Магарач» і Органний зал (Лівадія).

Третій етап конкурсу «7 чудес Ялти» - презентація об`єктів і підсумкове голосування - почнеться 20 червня і триватиме до 30 липня.

9 серпня в рамках програми святкування 170-річчя Ялти будуть оголошені результати конкурсу.

Планується, що конкурс «7 чудес Ялти» увійде до Книги рекордів України, а в голосуванні візьмуть участь не тільки жителі України, але й країн близького і далекого зарубіжжя.

Акція «7 чудес Ялти» проводиться Ялтинським міським виконавчим комітетом.