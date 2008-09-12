Екологи сказали «ні» будівництву вугільного терміналу в Севастополі

Експертна комісія Ради громадських екологічних організацій при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в місті Севастополі дійшла висновку про недоцільність будівництва в місті універсального перевантажувального комплексу (вугільні термінали), що пропонується до реалізації на території ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта».

Як передає севастопольський кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Ради громадських екологічних організацій міста Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

За її словами, результати експертизи, яка було проведено Громадською експертною Радою при Раді громадських екологічних організацій, свідчать про те, що необхідність будівництва небезпечного виробничого об`єкту в місті Севастополі не обгрунтована. Крім того, генеральним планом розвитку міста до 2025 року об`єкт не передбачений, таким чином, його будівництво є порушенням закону «Про планування і забудову територій».

М.ЛИТВИНЕНКО зазначила, що на даний момент немає і землевідведення під цей об`єкт, що порушує «Закон про основи містобудування» і підзаконні акти органів місцевого самоврядування.

Голова Ради зазначила, що головною причиною незгоди екологів з планами побудувати вугільний термінал є те, що забруднення водного середовища бухти нафтовою плівкою і завислими речовинами, а повітря пилом, вихлопними газами і сіркою перевищує допустимі нормативи, а за оцінкою ряду фахівців стан екосистеми бухти – катастрофічний.

Тому, відповідно до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, недоцільно погіршувати стан водного і повітряного середовища регіону за допомогою спорудження небезпечного об`єкту на побережжі в центрі міста, оскільки це може призвести до деградації навколишнього природного середовища і завдати збитку здоров`ю населення, вважає М.ЛИТВИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2006 року управляюча компанія Групи Метінвест - «Метінвест Холдинг» розповсюдила прес-реліз, в якому заявила про наміри використати придбаний в Севастополі портовий комплекс ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» для імпорту в Україну коксівного вугілля.

Група Метінвест також має намір експортувати через власний морський порт продукцію підприємств, які входять до її складу.

У прес-релізі повідомлялося, що ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» надає повний цикл портових послуг, маючи власні потужності щодо складування, прийому і відправки вантажів на території Севастопольського морського торгового порту.

Керівництво «Авліти» також неодноразово заявляло про те, що технологічно термінал функціонуватиме таким чином, що це не становитиме загрози навколишньому природному середовищу.

У січні 2007 року голова Севастопольської міськради, голова Севастопольського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ заявив, що позиція Севастопольської міськради, як і громади Севастополя, про недопущення створення в місті вугільного терміналу залишиться незмінною.

На початку лютого 2007 року голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН повідомив, що влада Севастополя домовилися з інвесторами компанії «Авліта», що питання про створення вугільного терміналу на території порту не вирішуватиметься без широкої дискусії з громадськістю і проведення екологічної експертизи.

Довідка УНІАН. ТОВ «Метінвест Холдинг» - компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».

Власниками ТОВ «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (20%) і ЗАТ СКМ (80%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), 90% СКМ належить Рінату АХМЕТОВУ.