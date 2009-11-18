Опозиція пішла з засідання Ради

Депутати з партій «Союз» і «Руський блок», організації «Російська громада» залишили засідання кримського парламенту через відмову спікера включити до порядку денного звернення до РФ про постачання газу півострову за внутрішньоросійськими цінами і питання про перейменування «Верховной Рады Крыма» на «Верховный Совет Крыма».

Опозиціонери вимагали обговорити газове питання сьогодні - напередодні очікуваного приїзду до Криму російського прем`єра Володимира ПУТІНА. «Буде прем`єр-міністр Росії, вдало співпадає ситуація, що ми можемо звернутися», - сказав депутат, лідер партії «Союз» Лев МИРИМСЬКИЙ.

Спікер Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що більшість кримчан зараз платять за блакитне паливо менше, ніж жителі Росії. «98% населення Криму отримують газ за цінами нижчими, ніж у Російській Федерації. Проголосувавши рішення без будь-яких розрахунків, і завтра буде ціна газу (в автономії) не 48 (копійок за кубометр), а 76, приміром, без транспортування, а якщо з транспортуванням - більше гривні, хто нам скаже спасибі?», - сказав він.

ГРИЦЕНКО також повідомив, що йому ближча назва «Верховный Совет Крыма», проте проект про перейменування «не пройшов процедуру». Крім того, сказав спікер, «у Конституції України написано: представницьким органом автономії є Верховна Рада Криму». «Для чого вносити зміни до нашого законодавства, яке не діятиме й буде неправильним, тому що потрібно буде дотримуватися Конституції України», - сказав голова парламенту.

«Ми (в автономії) живемо в російському, російськокультурному регіоні, наше завдання - захищати інтереси переважної більшості кримчан, але є такий голова Верховної Ради Криму, як Анатолій Павлович ГРИЦЕНКО, який усі наші ініціативи гасить», - заявив журналістам депутат, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ.

Разом із тим, на засіданні парламенту ГРИЦЕНКО повідомив про своє прохання до наукових інститутів дати правову оцінку назви парламенту автономії, після отримання відповіді питання може бути винесено на сесію.

Незважаючи на те, що опозиціонери залишили зал, засідання парламенту відбулося - для ухвалення рішень депутатських голосів вистачало.