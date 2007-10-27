У Севастополі виловили блакитного краба (фото)

Севастополь. 27 жовтня. УНІАН. Севастопольські рибалки на 30-метровій глибині Балаклавської бухти спіймали краба-плавунця (блакитного краба), якого раніше біля кримського узбережжя не виявляли.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ, спійманий краб-плавунець, якого за сірувато-блакитний колір називають ще блакитним крабом, мешкає у Севастопольському акваріумі, за ним ведуть наукові спостереження. Вага цього краба - близько 300 г, ширина панциря - 17 см.

За інформацією О.БОЛТАЧОВА, даний вид крабів має широке розповсюдження у Атлантичному океані, живе також у Середземному, Егейському і Мармуровому морях. Близько 40 років тому блакитний краб був спійманий поблизу берегів Болгарії. Крім того, в окремих випадках краб-плавунець зустрічався на Кавказькому узбережжі і в районі Керченської протоки.

За його словами, вчені планують встановити, яким чином такий вид крабів з’явився біля севастопольських берегів. Як додав О.БОЛТАЧОВ, у разі, якщо блакитний краб знайде тут своє розповсюдження, це може призвести до витіснення рідкісних видів чорноморських крабів.

Як повідомив вчений, поява рідкісних видів морських організмів у Чорному морі має місце практично щороку. Зокрема, минулого тижня вченим інституту передали спійману у Чорному морі 32-сантиметрову європейську баракуду, яку востаннє бачили тут близько 50 років тому. Торік були виявлені риба кефаль-головач, а також бичок трьозубий далекосхідний. На думку О.БОЛТАЧОВА, однозначних відповідей щодо того, якими шляхами ці риби дісталися Чорного моря, поки що немає: очевидно, що коли йдеться про дрібні види, то з баластними водами суден, а якщо великі, то ці риби могли зайти і самі.