У Керчі відбувся спуск універсального контейнеровоза

На Керченському суднобудівному заводі «Залив» сьогодні відбулася спуск на воду другого судна з серії восьми універсальних контейнеровозів 336 TEU, що споруджуються на верфі на замовлення голландської компанії «Damen Shipyards Bergum».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, в урочистій церемонії взяли участь голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, міський голова Керчі Олег ОСАДЧИЙ, народний депутат України, голова Наглядової ради ВАТ «Суднобудівний завод «Залив» Микола КУЗЬМЕНКО, генеральний директор заводу Олександр ІВЛЄВ.

За словами В.ПЛАКІДИ, за останні три роки фінансова ситуація на заводі кардинально змінилася: у 2007 році зростання об`ємів промислового виробництва склало 112,3%, підприємство вперше за останні роки заробило прибуток. В.ПЛАКІДА висловив упевненість у тому, що «флагман радянської суднобудівної індустрії стане провідним підприємством цієї галузі в Україні».

«Про динаміку розвитку підприємства свідчить те, що в 2007-2008 році портфель його замовлень збільшився більш ніж в 3 рази. Завод підписав контракти на будівництво 18 корпусів і комплектних суден для компаній країн Європейського Союзу (Голландія і Норвегія) на суму близько 200 мільйонів євро. Це забезпечує повне завантаження заводу до 2010 року і створення додаткових 1000 робочих місць», – повідомив генеральний директор заводу О.ІВЛЄВ.

«Залив» – один з провідних суднобудівних заводів на території Східної Європи, понад 65 років успішно працює на ринку суднобудування і судноремонту.

За період з 1945 по 1980 рік заводом побудовано близько 600 суден, зокрема створено серію танкерів типу «Крим». З 1980 по 1996 рік завод будував серію середньотонажних танкерів типу «Панамакс».

У 1988 році на підприємстві створено перше у світі криголамно-транспортне судно з атомною енергетичною установкою – ліхтаровоз-контейнеровоз «Севморпуть».

Завод також відомий як будівник військових фрегатів водотоннажністю 3,3 тис. тон. На ньому створено флагмана ВМФ України – великий протичовновий корабель «Гетьман Сагайдачний».

Нині заводом розроблено і реалізуються програми будівництва морських газо- і нафтовидобувних установок, суховантажів і контейнеровозів, танкерів-хімовозів і балкерів. Щорічно підприємство ремонтує близько 35 суден різного класу, експортує свою продукцію до Голландії, Іспанії, Великобританії, Греції, Норвегії, Росії, Румунії та інших країн.