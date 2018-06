Сьогодні на 24 години Ліверпуль охопить справжня ”бітломанія”

Культурна столиця Європи-2008 - англійський Ліверпуль - сьогодні вперше відзначить День "Бітлз".У найближчі 24 години, як повідомляє ІТАР-ТАРС, батьківщину легендарної четвірки охопить справжня "бітломанія". Актори, хореографи, музиканти відновлять пам`ятні події, пов`язані зі сходженням групи "Бітлз" до вершини світової слави, нагадають про місцеві музичні традиції, які вплинули на творчість "ліверпульської четвірки".

Одна з головних музичних постановок пройде на даху будівлі "Еппл", де в січні 1969 року відбувся незабутній виступ "бітлів". Потім у цілій низці центральних районів міста популярні музичні колективи виконають твори з альбому "Let It Be".

Безпосереднім учасникам святкувань Дня, а також всім охочим пропонуються перуки а-ля "Бітлз", які у великих кількостях завезені в магазини і супермаркети Ліверпуля.